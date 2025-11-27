花蓮市垃圾場疑沼氣自燃 風狂火猛竄濃濃黑煙市長急籲關緊門窗

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市垃圾掩埋場今天傍晚又起火，火勢猛烈，大量黑煙飄向市區，市長魏嘉彥呼籲市民關緊門窗，也要求環保局早日去化暫置垃圾。圖／民眾提供
花蓮市垃圾掩埋場今天傍晚又起火，火勢猛烈，大量黑煙飄向市區，市長魏嘉彥呼籲市民關緊門窗，也要求環保局早日去化暫置垃圾。圖／民眾提供

花蓮市垃圾掩埋場今天傍晚起火，因風勢強勁，大量濃煙飄向市區，消防人員已到場撲救，市長魏嘉彥呼籲市民緊閉門窗。這已是花蓮市垃圾掩埋場今年第3度起火，魏嘉彥說，現場堆置8萬噸垃圾，長期下來產生大量沼氣，垃圾去化問題刻不容緩，請環保局正視並加速處理進度。

位於美崙地區的花蓮市垃圾場今天傍晚4時許起火，飄出濃濃黑煙，這已是9月以來，花蓮市垃圾掩埋場第3度起火，市公所研判，原因於前兩次相同，都是因為垃圾堆積太多，蓄積大量沼氣沒辦法有效排放，氣溫高造成自燃。

市長魏嘉彥說，消防局人車已經趕到，因東北季風強勁，經持續努力灌救，到傍晚5時40分已經獲得控制，他也呼籲市民關緊門窗，若外出記得戴口罩。

魏嘉彥說，花蓮掩埋場內暫置垃圾量高達8萬噸，打包與裸露暫置各一半，今年光是起火就有3次，冒煙也有好幾次。市公所負責收垃圾，掩埋場是暫存區，去化還是得要縣府環保局來處理，希望加快速處理速度，不要再發生這樣的情況。

不只花蓮市，吉安鄉垃圾掩埋場今年也發生過火警，都對民眾健康及生活品質造成嚴重威脅。

花蓮縣環保局表示，吉安鄉垃圾掩埋場今年清除裸露垃圾達3857餘噸，目已大致完成，僅剩少部分混雜土砂須待後續篩分處理。花蓮市裸露垃圾約4萬5000多噸，受託處理生活垃圾的台泥DAKA再生資源利用中心評估，每天處理量可由200噸提升到250噸，會加速花蓮市裸露垃圾去化進度，預計明年底完成。

