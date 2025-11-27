花蓮吉安鄉老舊活動中心整修提升耐震 成合格收容所

花蓮天災頻傳，各鄉鎮都需備有緊急收容空間，吉安鄉公所爭取經費，改善老舊的仁和社區活動中心耐震係數、廁所等設備，取得災害收容所資格，平日可作為社區活動據點。

吉安鄉公所表示，仁和活動中心是當地長照及親子活動據點，過去因老舊、耐震係數不符法規，且無障礙設施不足等，影響長輩參與意願。

吉安鄉公所表示，得知地方需求後，去年起向中央內政部、花蓮縣府爭取約新台幣500萬元經費，陸續進行耐震補強工程、廁所改善工程、防水工程及牆面整修等工程。

吉安鄉公所表示，活動中心已達到8.3強韌度標準，順利取得收容所資格，也將民眾在意的明亮度及排水問題逐一解決，預計11月底完工後，提供在地居民安全及舒適的活動據點。

仁和社區發展協會理事長陳亞本說，活動中心過去因老舊跟耐震係數不足，無法通過收容空間審查，因此向公所爭取整修，取得災害收容資格後，未來發生災害居民可就近到活動中心避難或收容，平時兼顧聚會、健康站等多元功能。