台泥鸚鵡螺圖書館正式亮相 成花蓮永續學習基地

位於花蓮和平廠台泥DAKA再生資源利用中心的「鸚鵡螺圖書館」，近日正式開放，花蓮縣府表示，是花蓮推動資源再利用與廢棄物處理宣導的永續學習基地。

鸚鵡螺圖書館位於再生資源利用中心1樓，以自然螺旋為建築語彙，象徵生命循環與知識延展，館內以「文明之旅」為策展核心，透過幾億年前的古生物化石，回望東西方文明的演進與人類社會的興衰。

館內展示以精湛的水泥復刻工藝，讓水泥也可以成為傳遞文明與藝術的載體，以更柔性方式接觸企業淨零轉型等永續議題。

花蓮縣府指出，9月開幕的再生資源利用中心，隨著鸚鵡螺圖書館的加入，讓台泥DAKA園區形成完整的環境教育場域，讓民眾可親身體驗產業現場、歷史文明到生態探索及工業轉型。

花蓮縣政府表示，再生資源利用中心頂樓設有「百蕨園」，匯集近百種涵蓋全球瀕危蕨類；台泥也跨足小燕鷗復育、生態方塊復育珊瑚礁等生態保育，是花蓮永續學習的重要基地。

花蓮縣府表示，未來台泥將整合各場域特色，推出主題遊程與手作體驗，開放學校、社團等單位規劃環境教育一日遊行程。