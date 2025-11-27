推動永續慢旅 台東縣政府攜手30家在地業者合作

快訊

中央社／ 台東縣27日電

台東縣政府攜手30家業者推動永續旅遊，深化在地低碳轉型，今天邀請部分業者展現成果。台東縣長饒慶鈴鼓勵業者設計慢旅遊程，增加綠色採購或建置設備，讓台東觀光結合環保。

台東縣政府今天上午在縣政府大禮堂舉辦「2025年台東永續觀光產業輔導計畫成果展」，展現今年輔導30家業者永續轉型成果。

饒慶鈴致詞時表示，台東永續旅遊不是一個短期計畫，而是一條要與業者、社區、旅客一起走下去的路，縣政府鼓勵業者設計慢旅程、增加採購或建置節能低碳設備，讓台東的觀光旅遊結合環保、公益，才能發展得更長遠穩健。

她說，縣政府和「食、宿、遊、購」4大領域業者合作，30家示範點包括20家旅宿、4家餐飲、4家遊程、1家文創業者、1家伴手禮業者。除開設7天工作坊共學課程，輔導團隊也依個別業者情況提供永續認證、碳足跡計算與盤查、環境永續設備升級與綠色行銷等規劃與建議。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正表示，今天的成果展以「台東慢旅-Go Slow，Go Taitung！」為主題，打造5大沉浸式展覽體驗，讓永續不再停留於政策語彙，而是轉化成旅人可以「看得見、聞得見、摸得到、感受得到」的台東日常。

