影／基隆興隆街崩塌封閉施工到明年 大車改道…瑞芳居民抱怨
市府工務處今到興隆街會勘，近日克服陡峭地勢清除滾落浮石，陸續又有落石，最大直徑有90公分。工務處日前會同台灣省土木技師公會透過起重機吊掛人員，觀察岩體與節理，發現邊坡陡峭，土塊石飛濺、彈跳方向與範圍難以預測，對民眾通行造成安全疑慮。
市議員陳冠羽指出，受封路影響，新北瑞芳吉安里、吉慶里和基隆過港地區有極大壓力，他接獲兩地民眾抱怨，希望工程在安全無虞時有條件開放。但因坡度很陡，如果再有落石，彈跳後恐影響下方安全，仍要特別注意。
市議員連恩典表示，道路已經封閉20多天，居民急切希望趕快單線通車，但生命安全最重要，下周一防護工程進場，解決安全疑慮。市議員林旻勳說，暖暖和瑞芳四腳亭是共同生活圈，希望在安全無虞下開放單線通行，不然對生活不便的衝擊太大。
新北市瑞芳吉安里長謝永昌表示，自從興隆街封閉後，大型重車都改走吉慶國小沿河岸到慶安橋，里長被罵翻，原本不能走重車的地方，如今大車穿梭不停，造成居民困擾及學生安全疑慮，應早日有條件開放。
工處處副處長洪延良表示，12月1日進場施工，預計施工期程約1個月，車道雙向封閉，預估1月上旬開放單線雙向通行，後續邊坡上方仍需持續進行整治，將視現場狀況滾動式調整管制作業。
工務處土木工程科科長張佑竹表示，防護工程將利用道路側狹長的公有土地設置約50公尺、高約12公尺型鋼柵欄，並架設被動式防落石網攔阻邊坡落石外，也避免枯木或樹枝掉落砸傷道路通行人車。
