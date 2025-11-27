快訊

海鯤號潛艦交船倒數計時 直擊今破浪出海測試

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火太駭人…1張圖看懂火場逃生避難流程 勿搭電梯別躲浴室

聽新聞
0:00 / 0:00

基市餐飲衛生評核公布75家獲優等 基隆港好食城有6家上榜

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市衛生局公布今年度餐飲業者衛生管理分級評核結果，並在在衛生局官網公告獲得優、良評等的119家業者名單。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局公布今年度餐飲業者衛生管理分級評核結果，並在在衛生局官網公告獲得優、良評等的119家業者名單。圖／基隆市衛生局提供

基隆衛生局公布今年度餐飲業者衛生管理分級評核結果，有75家業者獲得最高等級「優等」評價，並將獲得優、良評等的119家業者名單，公布在衛生局官網，民眾可上網查詢，支持優良餐飲業者。

衛生局今天表示，評核作業邀請產學界專家組成評核小組，深入餐飲業作業現場進行評核，評核項目含括：作業環境與衛生管理、從業人員個人衛生管理、食材及原物料來源管控與紀錄、廢棄物管理及食材追溯與作業流程，經過層層把關，評選出75家業者獲「優」等標章、44家獲「良」等標章。

衛生局說，獲評「優等」業者，多項評核指標表現優異，包括作業環境整潔度維持良好、員工確實落實手部衛生與個人防護、食材來源與流向紀錄完整可追溯、冷熱鏈設備運作正常、器材分類管理明確，以及能建立完善自主管理制度並妥善保存紀錄，展現高度食品安全維護意識。

衛生局指出，餐飲衛生是永續經營的基礎，展現業者對品質的用心，也能讓民眾消費更安心。衛生局除每年辦理評核作業，持續推動業者落實衛生自主管理外，並成立Line通訊群組，提供即時的食品安全資訊，鼓勵業者將衛生管理融入日常營運，以透過「外部評核」與「內部自主管理」雙軌並行，攜手營造更安全衛生的餐飲環境。

衛生局除在網站公布獲得「優」、「良」等級標章業者名單，也同步公告在衛生福利部食品藥物管理署食安資訊網。業者可將標章張貼於店內明顯處，但應持續維持良好品質，如違反規定，衛生局將撤銷標章資格，確保制度公信力。

基隆市衛生局張賢政呼籲民眾，可多加利用「餐飲衛生管理分級優良廠商」網站查詢資訊，優先選擇張貼有「優」、「良」等級標章的餐飲店家消費。期望透過政府、業者與市民三方合作，共同守護基隆的食安環境，打造更安心、更衛生的用餐城市。

基隆市衛生局發出標章給獲得優、良評等的119家業者名單，供張貼在店內明顯處。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局發出標章給獲得優、良評等的119家業者名單，供張貼在店內明顯處。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局公布今年度餐飲業者衛生管理分級評核結果，並在在衛生局官網公告獲得優、良評等的119家業者名單。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局公布今年度餐飲業者衛生管理分級評核結果，並在在衛生局官網公告獲得優、良評等的119家業者名單。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局公布今年度餐飲業者衛生管理分級評核結果，並在在衛生局官網公告獲得優、良評等的119家業者名單。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局公布今年度餐飲業者衛生管理分級評核結果，並在在衛生局官網公告獲得優、良評等的119家業者名單。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局公布今年度餐飲業者衛生管理分級評核結果，並在在衛生局官網公告獲得優、良評等的119家業者名單。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局公布今年度餐飲業者衛生管理分級評核結果，並在在衛生局官網公告獲得優、良評等的119家業者名單。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局發出標章給獲得優、良評等的119家業者名單，供張貼在店內明顯處。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局發出標章給獲得優、良評等的119家業者名單，供張貼在店內明顯處。圖／基隆市衛生局提供

衛生局 食材 基隆

延伸閱讀

秋冬流感、新冠升溫 基隆新冠增Novavax JN.1疫苗今開打

駕曳引車10公噸鋼捲掉落 砸破基隆港圍牆…里長建議別重建

雨勢不斷 基隆發生落石、積水災情 今早拖板車肇禍 撞倒基隆港圍牆

基隆衛生局長期無償借用部基惹議 民代籲搬遷改建急重症大樓

相關新聞

基市餐飲衛生評核公布75家獲優等 基隆港好食城有6家上榜

基隆市衛生局公布今年度餐飲業者衛生管理分級評核結果，有75家業者獲得最高等級「優等」評價，並將獲得優、良評等的119家業...

宜蘭冬山鄉長綠營初選陳鏗芳勝出 國民黨規畫林松根披戰袍

民進黨宜蘭冬山鄉長黨內初選由鄉代游閔吉、縣議員謝燦輝、鄉代副主席陳鏗芳等3人競爭，昨縣黨部公布最終初選民調，由陳鏗芳拿下...

踹立委傅崐萁桌子挨告 花蓮議長張峻赴警局筆錄

花蓮縣議長張峻不滿立委傅崐萁在光復鄉災區辦重建座談會卻未通知他，衝進場踹桌，遭傅提告傷害、恐嚇等罪。張峻昨到縣警局做筆錄...

廣角鏡／美大利神父來台61年 獲頒宜蘭縣榮譽縣民

天主教靈醫會的義大利秘克琳神父1964年來到台灣，他創辦蘭陽舞蹈團，邀國外民俗舞蹈團參加宜蘭國際童玩藝術節，青春歲月奉獻...

仍逾500輛未送驗！觀光慢車檢驗率低 台東業者哀費用高

台東金城武樹、伯朗大道等知名景點電動慢車新制上路，要求業者11月底前完成登記、檢驗並投保強制險，否則不得載客。但目前僅3...

2025冬戀蘭陽溫泉季今晚點燈 「幸福流動」燈飾持續到明年3月3日

宜蘭冬季盛會「2025冬戀蘭陽溫泉季」今晚點燈，湯圍溝溫泉公園在燈飾點綴下，亮麗繽紛，接著一系列活動包括大小踩街、飯店美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。