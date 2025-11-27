基市餐飲衛生評核公布75家獲優等 基隆港好食城有6家上榜

基隆市衛生局公布今年度餐飲業者衛生管理分級評核結果，有75家業者獲得最高等級「優等」評價，並將獲得優、良評等的119家業者名單，公布在衛生局官網，民眾可上網查詢，支持優良餐飲業者。

衛生局今天表示，評核作業邀請產學界專家組成評核小組，深入餐飲業作業現場進行評核，評核項目含括：作業環境與衛生管理、從業人員個人衛生管理、食材及原物料來源管控與紀錄、廢棄物管理及食材追溯與作業流程，經過層層把關，評選出75家業者獲「優」等標章、44家獲「良」等標章。

衛生局說，獲評「優等」業者，多項評核指標表現優異，包括作業環境整潔度維持良好、員工確實落實手部衛生與個人防護、食材來源與流向紀錄完整可追溯、冷熱鏈設備運作正常、器材分類管理明確，以及能建立完善自主管理制度並妥善保存紀錄，展現高度食品安全維護意識。

衛生局指出，餐飲衛生是永續經營的基礎，展現業者對品質的用心，也能讓民眾消費更安心。衛生局除每年辦理評核作業，持續推動業者落實衛生自主管理外，並成立Line通訊群組，提供即時的食品安全資訊，鼓勵業者將衛生管理融入日常營運，以透過「外部評核」與「內部自主管理」雙軌並行，攜手營造更安全衛生的餐飲環境。

衛生局除在網站公布獲得「優」、「良」等級標章業者名單，也同步公告在衛生福利部食品藥物管理署食安資訊網。業者可將標章張貼於店內明顯處，但應持續維持良好品質，如違反規定，衛生局將撤銷標章資格，確保制度公信力。