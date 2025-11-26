2025冬戀蘭陽溫泉季今晚點燈 「幸福流動」燈飾持續到明年3月3日

宜蘭冬季盛會「2025冬戀蘭陽溫泉季」今晚點燈，湯圍溝溫泉公園在燈飾點綴下，亮麗繽紛，接著一系列活動包括大小踩街、飯店美食饗宴及食旅特展等，縣政府為鼓勵民眾消費，凡是在特展區購物滿500元，可兌換紀念品，消費滿1000元參加抽獎，有機會獲得五星飯店住宿券、餐券、泡湯券及伴手禮等。

今年冬戀蘭陽溫泉季以「幸福流動‧暖心迎冬」為主題，今晚由代理縣長林茂盛、議長張勝德、林聰池議員、礁溪鄉長張永德、旅宿團體及業者主持啟燈儀式，大大小小燈飾瞬間點亮，美不勝收。位於省道旁是高達6公尺主燈，以「蘭陽風景」及「山形縣花笠舞」造景，採相框式前後設計，成為拍照最佳背景。

走入湯圍溝穿越光廊，高3.8公尺、寬約3.3公尺的太平山杜鵑花與斑蝶燈飾，順著河道漫步，3公尺「國蘭隧道」綻放優雅姿態，彷彿置身花團錦簇的夢幻仙境；展區後段「燈光藝術畫作」，從五峰旗瀑布、林美石磐步道、龍潭湖景點，到金棗與番茄，呈現蘭陽自然風情與農特產。燈飾今天起至明年3月3日，每天傍晚5時至晚上11時亮燈。

12月7日開幕「踩街嘉年華」，特別邀請國際盛名的日本山形縣花笠舞團參與，增添國際色彩與節慶亮點，12月8日至14日每晚安排「歡樂小踩街」。12月8日至14日「蘭陽食旅特展」在湯圍溝公園，集結觀光產業、宜蘭TOP10好食好物、蘭海鐵道五漁村及宜蘭人市集等店家參展，現場不僅可購買優惠票券與伴手禮，還能參加消費抽好康活動。