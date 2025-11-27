聽新聞
仍逾500輛未送驗！觀光慢車檢驗率低 台東業者哀費用高

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東知名景點金城武樹、伯朗大道及關山環鎮腳踏車道，吸引遊客租用電動慢車，但截至目前僅約30輛完成驗車，仍有逾500輛未送驗，業者頻抱怨規定不合理。聯合報系資料照片
台東知名景點金城武樹、伯朗大道及關山環鎮腳踏車道，吸引遊客租用電動慢車，但截至目前僅約30輛完成驗車，仍有逾500輛未送驗，業者頻抱怨規定不合理。聯合報系資料照片

台東金城武樹、伯朗大道等知名景點電動慢車新制上路，要求業者11月底前完成登記、檢驗並投保強制險，否則不得載客。但目前僅30輛驗畢、逾500輛未送驗，業者怨聲四起。縣府強調期限將至，未驗車輛恐依法沒入。

交通及觀光發展處交通事務科長劉奇朋說，3輪以上電動慢車未完成驗車與投保仍投入營運，對遊客權益毫無保障，一旦查獲，車輛將沒入，提醒業者，11月30日前務必提前預約送驗。

不過縣議員陳宏宗接獲許多業者反映，指保險公司要求理賠時，須是車輛故障，但許多電動慢車多因遊客操作不當造成事故，業者無法符合理賠條件，十分不合理。此外一般驗車費約450元，休閒慢車驗車費用卻高達千元以上，增加經營負擔。

保險公司解釋，休閒電動慢車的行照由縣府核發而非監理站，法律上屬「非正式行照」，保險業務可能無法成立，導致業者難以取得理賠保障。

劉奇朋說，縣府已公告池上、關山合法行駛範圍，慢車須在指定觀光路線及周邊道路營運；民眾搭乘時可認明貼有「合格檢驗」標誌的車輛，確保安全。新制旨在保障遊客權益、降低糾紛，因此鼓勵業者與旅客共同維護行車安全，讓遊客安心享受慢車小旅行。

