踹立委傅崐萁桌子挨告 花蓮議長張峻赴警局筆錄

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
國民黨立委傅崐萁上月在光復鄉舉辦災後重建特別條例座談會，議長張峻直接進場踢傅崐萁的桌子。圖／讀者提供
國民黨立委傅崐萁上月在光復鄉舉辦災後重建特別條例座談會，議長張峻直接進場踢傅崐萁的桌子。圖／讀者提供

花蓮縣議長張峻不滿立委傅崐萁在光復鄉災區辦重建座談會卻未通知他，衝進場踹桌，遭傅提告傷害、恐嚇等罪。張峻昨到縣警局做筆錄，他說，仔細看現場影像，桌子根本沒碰到傅，「不知道驗傷單哪裡來？」這一腳為災民，災民的事他絕對不會沉默。

傅崐萁日前告張峻妨害公務罪、聚眾施強暴脅迫罪、傷害罪、強制罪、恐嚇罪、及集會遊行法妨害集會罪。傅當時指出，不法之徒明目張膽來破壞民主法治，「我們絕對必須繩之以法以正綱常，如果持續姑息下去，地方的鄉親要何去何從」。但昨天他未回應。

張峻表示，傅崐萁指控他踢桌子害傅胸口受傷、血壓升高，他收到花蓮縣警局通知要到刑警大隊做筆錄，他依法配合，昨大約下午1時前往，花了約1個小時做筆錄。

張峻說，警方播放當時蒐證影片，還將畫面放大，他仔細看，桌子根本沒有碰到傅，「不知道傅的驗傷單哪裡來？是不是造假?」

「災民的事，我絕對不會沉默。」張峻強調，光復災區重建之路漫長，他一定會為災民發聲，「馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」匡列300億元，感謝中央願意幫災民重建，不過受災戶房屋修繕補助35萬元遠遠不夠，希望重建條例有不足之處，縣府要重視，在明年總預算中編列。

