冬山鄉長綠營初選 陳鏗芳勝出 國民黨規畫林松根披戰袍

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
民進黨宜蘭縣冬山鄉長黨內初選由游閔吉（左起）、陳鏗芳和謝燦輝角逐，最後由鄉民代表會副主席陳鏗芳出線，將代表民進黨投入鄉長選戰。圖／縣黨部提供
民進黨宜蘭冬山鄉長黨內初選由鄉代游閔吉、縣議員謝燦輝、鄉代副主席陳鏗芳等3人競爭，昨縣黨部公布最終初選民調，由陳鏗芳拿下36％支持率，比謝燦輝議員多出約3％，將代表民進黨投入明年冬山鄉長選戰。

冬山鄉傳統屬深綠票倉，國民黨規畫由冬山鄉代林松根披戰袍，國民黨冬山鄉黨部表示，冬山一直是國民黨的艱困選區，不過如果縣長選舉能「藍白合」的話，母雞帶小雞，或許也有能力一拚。

民進黨冬山鄉長選舉黨內初選在24日、25日進行民調，縣黨部昨上午當場開封，統計結果是陳鏗芳36％、謝燦輝33％、游閔吉31％，3人的支持率相當接近。

縣黨部指出，此次冬山鄉長初選備受矚目，3位都是黨內與冬山在地的堅強戰力，期盼在民調結果揭曉後，各方能以大局為重，凝聚黨內最大共識，共同迎接2026大選的挑戰。

陳鏗芳表示，感謝所有支持的鄉親與一路陪伴的夥，這次民調不是終點，而是團結出發的起點。

陳鏗芳說，冬山鄉正面臨交通建設、產業轉型、青年返鄉與高齡照顧等重要課題，接下來將與所有伙伴溝通協調，凝聚民進黨最大力量，歡迎鄉親提出建言一起打造宜居、安全、可以留住青年也照顧長輩的冬山鄉。

縣黨部指出，初選沒有過關的參選人，未來能持續留在五合一的大團隊，大家團結為宜蘭縣長選舉打拚。

