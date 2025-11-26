YouBike單車公益前進花蓮光復 設10站點前30分免費

快訊

中央社／ 花蓮縣26日電

馬太鞍溪堰塞湖溢流災區持續復原中，微笑單車公司提出公益方案，今天起在光復地區設置10處站點、投入150輛車，即日起啟用；前30分鐘免費，並於光復設置駐點服務站。

洪災造成居民交通工具受損，花蓮縣府規劃巡迴巴士，提供在地民眾往返光復市區、車站或學校等站，YouBike公司提出公益方案，全額負擔系統建置及投入車輛，今天下午舉行啟用儀式。

YouBike公司協理蘇聖雄表示，得知花蓮馬太鞍溪堰塞湖重大災害後，公司內部立即研議能夠實際協助地方的方式，最終決定提出公益捐設方案，以公共自行車系統，支持花蓮災後交通及生活機能恢復。

花縣府觀光處長余明勲表示，10處站點目前已完成9處，包含台鐵光復站、中正光華街口、光復商工、中山路停車場、光復鄉立圖書館、大同活動中心、太巴塱部落之心、大馬太鞍活動中心、光復鄉民代表會等，另有1處規劃中。

觀光處表示，每個站點按需求設有10、20、30個停車柱，台鐵光復站需求量大，會設置40個停車柱，前30分鐘免費，前4小時每30分鐘新台幣12元，4小時後採累進費率，使用悠遊卡或綁定手機APP付費。

為協助在地「新用戶」註冊使用，微笑單車也提供客服駐點服務，在花蓮縣政府災區復原重建中心或洽「YouBike東台灣粉絲團」。

觀光處說明，首波YouBike公共自行車公益方案預計持續至明年2月28日，會視施行狀況，向中央爭取經費延續或擴大至鄰近鄉鎮，結合觀光、文化及在地產業，帶動觀光與地方經濟。

馬太鞍溪 花蓮縣政府 公益

花蓮光復鄉吉利潭農戶家園被泥流吞噬 居民嘆成「災區孤兒」

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，吉利潭許姓農戶原本自行清除兩度溢流造成的淤泥，沒想到22日在無風無雨情況下溪水暴漲，泥流淹...

台東池上圳受沖刷...千萬元改善工程順利發包 明年1月完工

台東池上圳長期以土堤方式攔水，每逢颱風或豪雨侵襲，土堤經常遭沖刷崩塌，導致農民灌溉用水中斷。立委陳瑩、莊瑞雄今年8月曾前...

台東宮廟師傅網宣「生病別看醫生」惹議 衛生局：已啟動調查

台東縣近日傳出1名山區宮廟師傅在網路直播中宣稱「生病不要看醫生」、「西醫很可怕」等極端言論，引發社會關注。縣衛生局今表達...

影／來台61年秘克琳神父獲頒榮譽縣民證 他說「我愛台灣」感動全場

天主教靈醫會的義大利秘克琳神父1964年來到台灣，他創辦蘭陽舞蹈團，邀請國外民俗舞蹈團參加宜蘭國際童玩藝術節，把青春歲月...

基隆警察爭取繁重加給新進度 童子瑋：卓揆指示檢討制度踏出關鍵一步

基隆市議會定期會開議中，基隆警察勤務量未必較少，卻無雙北員警繁重加給，導致人力流失仍是話題。議長童子瑋今天說，卓揆已指示...

影／基隆白米甕「星光」籃球場啟用 謝國樑：全齡運動空間

基隆市中山區太白里白米甕「星光」籃球場暨兒童遊戲場共花1千多萬元改建，今天落成啟用，地點在太白里白米甕炮台旁，白天和晚上...

