花蓮光復鄉吉利潭農戶家園被泥流吞噬 居民嘆成「災區孤兒」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，吉利潭許姓農戶住家突然遭泥流淹沒，損失慘重，由於當地災情不受關注，居民無奈形容自己宛如「災區孤兒」。圖／許嘉倫提供
馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，吉利潭許姓農戶原本自行清除兩度溢流造成的淤泥，沒想到22日在無風無雨情況下溪水暴漲，泥流淹沒農作物、家禽、農機具，連飼養多年的愛犬也遭活埋。由於當地災情不受關注，居民無奈形容自己宛如「災區孤兒」，盼政府伸出援手。

許姓農戶退休後與妻子居住吉利潭，9月23日堰塞湖溢流時，家中僅淹5公分，他雖辛苦仍能自行清理；10月中旬二度溢流災情也不大。但11月鳳凰颱風來襲後，上游河床因淤積抬升，溪水開始往多處漫流，一度從堤防末端湧入萬榮鄉明利村，水利署緊急築起土堤後，水勢改向地勢較低的吉利潭，淹進許家。

許先生22日返家後，看到的是一層樓高的泥砂將庭院與農地完全掩蓋，兩量剛買不到5天的機車、農機具、雞鴨鵝及所有農作物全被淤泥吞噬。許家飼養5年的愛犬因受困泥中無法逃生，被淹死在水池中，讓父子悲痛不已。許先生表示，吉利潭災情鮮少有人關注，感覺自己就像「災區孤兒」，不知能向誰求助。

光復鄉長林清水說，吉利潭多為工寮，實際居住者僅許家一戶，其餘居民住在山腰地帶未受淹水影響。由於許家沒有門牌，鄉公所已協調縣府社會處，將其納入災區比照災民補助；由於通往吉利潭的聯外道路中斷，居民目前只能改走光復林道返家或運補，但林道路況不佳，大型機具無法進入搶災，期盼有關單位盡速修復道路。

第九河川分署指出，鳳凰颱風後上游淤積達5至7公尺，河床坡度從7.5%陡降至下游3%，造成泥砂大量堆積、溪水四處漫流，因吉利潭地勢低窪，自然成為匯流處。後續因非工程手段能完全保全，該區已畫設為「囚砂區」，將依法透過協議架構或徵收取得土地，若最終徵收金額高於協議架構價，差額將補給先前同意協議者，以保障居民權益。

