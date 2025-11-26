花蓮部落農業智慧傳承 花改場出書守護原民作物文化

農業部花蓮區農業改良場持續推廣原住民族部落的傳統農耕智慧與飲食文化，在去年出版「發芽」一書後，今年再推出續作「保種」，延續深入田野的文化盤點工作，盼在耆老凋零、知識流失前，完整保存珍貴的部落作物資訊與使用方式。

花改場今天舉辦「保種」新書發表會，邀請作者陳美齡與多位書中受訪的部落族人分享田調經驗，從傳統作物的栽種、採集、食用到生活應用，還原部落文化脈絡。會場也安排主廚示範利用書中作物的創意料理，與現場民眾共食，讓傳統食材成為連結文化與味蕾的橋梁。

花改場長楊大吉表示，「發芽」主要呈現縣內部落的傳統農耕智慧與常用植物，涵蓋食用、祭祀或日常用途，而今年推出的「保種」則更往深層探討，試圖為每種作物留下最完整的食用方式、生活使用模式與文化意涵。他說，這幾年進入部落進行盤點，發現仍有許多珍貴智慧未曾被系統保存，若隨著耆老凋零而遺失，文化可能會在下一代斷線，因此相關工作刻不容緩。

楊大吉指出，「保種」內容也向外延伸，深入記錄賽德克等族群的傳統作物樣貌。花改場每年約走訪5至6部落，進行訪談、採集與影像紀錄，目標一年出版一本系列書籍，讓花蓮各族群的作物文化得以累積、擴展並被看見。他強調，近年更加重視與在地學校合作推動食農教育，盼讓孩子從日常學習中接觸並理解自身族群的農耕文化。