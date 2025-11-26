快訊

搶便宜！好市多黑色購物周Day 4優惠再加碼 這款除濕機現折3400元

日職／成績爛遭砍薪6000萬！ 戶鄉翔征發誓：明年要好好表現

投資低於日韓？台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

花蓮部落農業智慧傳承 花改場出書守護原民作物文化

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮農改場持續推廣原住民族部落的傳統農耕智慧與飲食文化，持續深入田野的文化盤點工作。記者王思慧／攝影
花蓮農改場持續推廣原住民族部落的傳統農耕智慧與飲食文化，持續深入田野的文化盤點工作。記者王思慧／攝影

農業部花蓮區農業改良場持續推廣原住民族部落的傳統農耕智慧與飲食文化，在去年出版「發芽」一書後，今年再推出續作「保種」，延續深入田野的文化盤點工作，盼在耆老凋零、知識流失前，完整保存珍貴的部落作物資訊與使用方式。

花改場今天舉辦「保種」新書發表會，邀請作者陳美齡與多位書中受訪的部落族人分享田調經驗，從傳統作物的栽種、採集、食用到生活應用，還原部落文化脈絡。會場也安排主廚示範利用書中作物的創意料理，與現場民眾共食，讓傳統食材成為連結文化與味蕾的橋梁。

花改場長楊大吉表示，「發芽」主要呈現縣內部落的傳統農耕智慧與常用植物，涵蓋食用、祭祀或日常用途，而今年推出的「保種」則更往深層探討，試圖為每種作物留下最完整的食用方式、生活使用模式與文化意涵。他說，這幾年進入部落進行盤點，發現仍有許多珍貴智慧未曾被系統保存，若隨著耆老凋零而遺失，文化可能會在下一代斷線，因此相關工作刻不容緩。

楊大吉指出，「保種」內容也向外延伸，深入記錄賽德克等族群的傳統作物樣貌。花改場每年約走訪5至6部落，進行訪談、採集與影像紀錄，目標一年出版一本系列書籍，讓花蓮各族群的作物文化得以累積、擴展並被看見。他強調，近年更加重視與在地學校合作推動食農教育，盼讓孩子從日常學習中接觸並理解自身族群的農耕文化。

花改場表示，未來將持續整合出版品、田野調查與數位典藏，建立更全面的族群農耕與飲食文化資料庫。此外，也將透過教學課程、部落旅遊合作、餐飲推廣等方式，讓這些得來不易的知識不只停留在書本，還能走進課堂、走進旅行、走進餐桌，轉化為原住民產業創新的基礎，並成為花蓮地方永續發展的重要養分。

花蓮農改場推廣原住民族部落作物與飲食，讓大眾認識。記者王思慧／攝影
花蓮農改場推廣原住民族部落作物與飲食，讓大眾認識。記者王思慧／攝影
花蓮農改場舉辦「保種」新書發表會，邀請作者陳美齡與多位書中受訪的部落族人分享田調經驗。記者王思慧／攝影
花蓮農改場舉辦「保種」新書發表會，邀請作者陳美齡與多位書中受訪的部落族人分享田調經驗。記者王思慧／攝影

族群 花蓮 創意料理

延伸閱讀

花蓮議長踹桌遭傅崐萁提告 今赴警局做筆錄…張峻：為災民不會沉默

原民獵殺4台灣黑熊無罪 學者：尊重狩獵權但恐有過度解釋之虞

肢體無力呼吸喘…女山友攀南湖大山嚴重高山症 黑鷹救下山

元大金及三陽共同捐出300輛全新機車 與經濟部協助花蓮災後復原

相關新聞

花蓮光復鄉吉利潭農戶家園被泥流吞噬 居民嘆成「災區孤兒」

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，吉利潭許姓農戶原本自行清除兩度溢流造成的淤泥，沒想到22日在無風無雨情況下溪水暴漲，泥流淹...

台東宮廟師傅網宣「生病別看醫生」惹議 衛生局：已啟動調查

台東縣近日傳出1名山區宮廟師傅在網路直播中宣稱「生病不要看醫生」、「西醫很可怕」等極端言論，引發社會關注。縣衛生局今表達...

台東池上圳受沖刷...千萬元改善工程順利發包 明年1月完工

台東池上圳長期以土堤方式攔水，每逢颱風或豪雨侵襲，土堤經常遭沖刷崩塌，導致農民灌溉用水中斷。立委陳瑩、莊瑞雄今年8月曾前...

影／來台61年秘克琳神父獲頒榮譽縣民證 他說「我愛台灣」感動全場

天主教靈醫會的義大利秘克琳神父1964年來到台灣，他創辦蘭陽舞蹈團，邀請國外民俗舞蹈團參加宜蘭國際童玩藝術節，把青春歲月...

基隆警察爭取繁重加給新進度 童子瑋：卓揆指示檢討制度踏出關鍵一步

基隆市議會定期會開議中，基隆警察勤務量未必較少，卻無雙北員警繁重加給，導致人力流失仍是話題。議長童子瑋今天說，卓揆已指示...

影／基隆白米甕「星光」籃球場啟用 謝國樑：全齡運動空間

基隆市中山區太白里白米甕「星光」籃球場暨兒童遊戲場共花1千多萬元改建，今天落成啟用，地點在太白里白米甕炮台旁，白天和晚上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。