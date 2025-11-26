台東池上圳受沖刷 千萬元改善工程順利發包 明年1月完工

台東池上圳長期以土堤方式攔水，每逢颱風或豪雨侵襲，土堤經常遭沖刷崩塌，導致農民灌溉用水中斷。立委陳瑩、莊瑞雄今年8月曾前往現地會勘，多次要求農田水利署研擬改善方案。經協調後，改善工程已順利發包，經費1千萬元，預計明年1月完工。

池上圳灌溉面積達1015公頃，是池上鄉一年2期稻作及雜作最重要的水源。然而每遇豪雨，進水口前用以導水的臨時土堤常遭沖毀。今年8月正值插秧期，土堤再度崩塌造成無法供水，農民面臨作物失收風險。

災後陳瑩、莊瑞雄與池上鄉長林建宏立即召集相關單位會勘，要求農水署提出短、中、長期改善方案，從立即恢復供水、提升穩定性，到規劃永久型引水設施，避免灌溉困境年年重演。

此次千萬元工程將在現有土堤基礎下方設置混凝土廉塊，並以消波塊強化結構，降低洪水沖刷造成的破壞，縮短災後修復時間。林建宏表示，新的結構能讓進水口更加穩固，未來每一灌溉季節，農民都能安心取得穩定水源。

莊瑞雄指出，極端氣候下農田灌溉設施僅靠「事後補破網」已無法因應，需要提前預判並強化整體韌性。他肯定行政部門能在短時間內完成規劃與發包，並強調後續將持續推動巡查、淤積清理與水流監測等制度化管理。

陳瑩表示，水是農田的靈魂，每一滴水都承載著農民的心血。池上圳改善工程是農民最迫切需要的水利建設，將大幅提升供水穩定性。