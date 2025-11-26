快訊

「台灣有事」惡化中日關係 高市：透過對話建立良好關係「是我的責任」

天氣轉涼…信義區女生清一色「三件套」 網認證：80%都穿這樣

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

聽新聞
0:00 / 0:00

台東宮廟師傅網宣「生病別看醫生」惹議 衛生局：已啟動調查

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣近日傳出1名山區宮廟師傅在網路直播中宣稱「生病不要看醫生」、「西醫很可怕」等極端言論，引發關注。縣衛生局今表達高度關切並已啟動調查。記者尤聰光／攝影
台東縣近日傳出1名山區宮廟師傅在網路直播中宣稱「生病不要看醫生」、「西醫很可怕」等極端言論，引發關注。縣衛生局今表達高度關切並已啟動調查。記者尤聰光／攝影

台東縣近日傳出1名山區宮廟師傅在網路直播中宣稱「生病不要看醫生」、「西醫很可怕」等極端言論，引發社會關注。縣衛生局今表達高度關切並嚴正澄清，強調相關說法毫無醫學根據，恐誤導民眾延誤治療，呼籲民眾務必循正規醫療管道就醫，切勿相信偏頗、不實的健康資訊。

衛生局指出，該宮廟人員非具醫療專業資格，卻公開就疾病診斷、治療方式提出否定醫療的建議，其行為可能已涉及違反多項醫療法規。衛生局已依職權啟動蒐證調查，並於昨天前往宮廟進行稽查，但現場大門深鎖，無法進入。衛生局將持續追蹤，如查證屬實，將依醫療法、醫師法等相關規定嚴辦，絕不寬貸。

衛生局初步研判，相關言論可能涉及違反醫療法第84條「非醫療機構不得為醫療廣告」。若直播內容具備招攬、引導民眾接受特定醫療方式的意圖或效果，即構成不法。此外，醫師法第28條明定，未取得合法醫師資格不得執行醫療業務，違者可處6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科30萬至150萬元罰金。

即便該師傅未直接從事侵入性醫療行為，但若其言論涉及診斷、治療、開立處方之建議，同樣可能構成密醫行為。

衛生局強調，專業醫療行為包括疾病診斷、治療、疫苗接種等，皆須由通過國家考試並持有合法證照的合格醫師及醫事人員執行。任何未具醫療資格者提供醫療建議，不但違法，更可能造成民眾因延誤就醫而導致病情惡化。

衛生局呼籲，民眾若身體不適，應立即前往合法醫療院所尋求協助，切勿輕信網路偏方、謠言或無科學依據的說法。縣府將持續強化稽查與衛教宣導，守護民眾健康安全。

衛生局 網路直播 醫師

延伸閱讀

梁文傑憂陸配若選上立委 中共法律要人民義務提供情報

台鐵近3年攻擊事件暴增2.5倍 立委提修法「妨礙執勤關5年、罰千萬」

侯友宜談國籍法修法 「效忠中華民國是基本態度」

第3波蘇丹紅化妝品調查結果出爐 歐萊德、綠藤生機等20疑慮產品一次看

相關新聞

台東宮廟師傅網宣「生病別看醫生」惹議 衛生局：已啟動調查

台東縣近日傳出1名山區宮廟師傅在網路直播中宣稱「生病不要看醫生」、「西醫很可怕」等極端言論，引發社會關注。縣衛生局今表達...

影／來台61年秘克琳神父獲頒榮譽縣民證 他說「我愛台灣」感動全場

天主教靈醫會的義大利秘克琳神父1964年來到台灣，他創辦蘭陽舞蹈團，邀請國外民俗舞蹈團參加宜蘭國際童玩藝術節，把青春歲月...

基隆警察爭取繁重加給新進度 童子瑋：卓揆指示檢討制度踏出關鍵一步

基隆市議會定期會開議中，基隆警察勤務量未必較少，卻無雙北員警繁重加給，導致人力流失仍是話題。議長童子瑋今天說，卓揆已指示...

影／基隆白米甕「星光」籃球場啟用 謝國樑：全齡運動空間

基隆市中山區太白里白米甕「星光」籃球場暨兒童遊戲場共花1千多萬元改建，今天落成啟用，地點在太白里白米甕炮台旁，白天和晚上...

台東觀光慢車驗車率低 業者抱怨規定與保險不合理

台東知名景點金城武樹、伯朗大道，以及關山環鎮腳踏車道，吸引遊客租乘3輪以上電動慢車，但縣政府今年6月起實施「慢車登記檢驗...

31年後再現火砲實彈射擊！台東「王牌部隊」太麻里溪海岸12月登場

台東花東防衛司令部所屬鎮東鷹部隊將於12月2日至4日在太麻里溪出海口進行地面武器火砲實彈射擊，這是自1994年知本漢光演...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。