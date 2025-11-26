台東宮廟師傅網宣「生病別看醫生」惹議 衛生局：已啟動調查

台東縣近日傳出1名山區宮廟師傅在網路直播中宣稱「生病不要看醫生」、「西醫很可怕」等極端言論，引發社會關注。縣衛生局今表達高度關切並嚴正澄清，強調相關說法毫無醫學根據，恐誤導民眾延誤治療，呼籲民眾務必循正規醫療管道就醫，切勿相信偏頗、不實的健康資訊。

衛生局指出，該宮廟人員非具醫療專業資格，卻公開就疾病診斷、治療方式提出否定醫療的建議，其行為可能已涉及違反多項醫療法規。衛生局已依職權啟動蒐證調查，並於昨天前往宮廟進行稽查，但現場大門深鎖，無法進入。衛生局將持續追蹤，如查證屬實，將依醫療法、醫師法等相關規定嚴辦，絕不寬貸。

衛生局初步研判，相關言論可能涉及違反醫療法第84條「非醫療機構不得為醫療廣告」。若直播內容具備招攬、引導民眾接受特定醫療方式的意圖或效果，即構成不法。此外，醫師法第28條明定，未取得合法醫師資格不得執行醫療業務，違者可處6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科30萬至150萬元罰金。

即便該師傅未直接從事侵入性醫療行為，但若其言論涉及診斷、治療、開立處方之建議，同樣可能構成密醫行為。

衛生局強調，專業醫療行為包括疾病診斷、治療、疫苗接種等，皆須由通過國家考試並持有合法證照的合格醫師及醫事人員執行。任何未具醫療資格者提供醫療建議，不但違法，更可能造成民眾因延誤就醫而導致病情惡化。

衛生局呼籲，民眾若身體不適，應立即前往合法醫療院所尋求協助，切勿輕信網路偏方、謠言或無科學依據的說法。縣府將持續強化稽查與衛教宣導，守護民眾健康安全。