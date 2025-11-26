基隆警察爭取繁重加給新進度 童子瑋：卓揆指示檢討制度踏出關鍵一步

基隆市議會定期會開議中，基隆警察勤務量未必較少，卻無雙北員警繁重加給，導致人力流失仍是話題。議長童子瑋今天說，卓揆已指示全面檢討警勤加給制度，納入跨部會政策討論。中央願意正面面對問題，是改變的關鍵一步。

童子瑋指出，基隆或是其他非六都縣市，第一線警察承擔的勤務強度，與六都警察並無明顯差異，甚至在部分區域更繁重，現行制度六都警察有繁重加給，中央卻未給非六都縣市警察相對應的加給，造成縣市警察流動率高，也讓願意留在縣市的警察承受不公平待遇。

童說，基隆雖然不是直轄市，但無論交通流量、觀光人潮、港區治安、跨區支援等面向，警察每天所面對的壓力，並未低於雙北，基隆有些分局的勤務量，甚至遠高於六都部分分局轄區。

童子瑋先前曾拜會行政院人事行政總處人事長和警政署長，商談調整制度。他說，近期又向行政院長卓榮泰提及此事，並轉述卓揆的話，指警察勤務加給制度會全面檢討，行政院正在盤整全國適用情況，將相關制度納入跨部會政策討論。

童子瑋認為，中央願意正面面對問題，是改變的關鍵一步。若制度再不調整，不僅縣市警察人才將持續流失，士氣也會下降，地方治安更難與六都並行。

童子瑋說，他感謝所有守護基隆的警察同仁，承諾爭取加給的腳步不會停下來，有新資訊在第一時間就會向市民與警察朋友報告，希望能為基隆警察爭取最合適的資源與待遇，並讓制度真正反映每名基層警察的辛勞與付出。