快訊

「台灣有事」惡化中日關係 高市：透過對話建立良好關係「是我的責任」

天氣轉涼…信義區女生清一色「三件套」 網認證：80%都穿這樣

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

基隆警察爭取繁重加給新進度 童子瑋：卓揆指示檢討制度踏出關鍵一步

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
行政院盤整全國警勤加給適用情況，全面檢討並納入跨部會政策討論，基隆市議長童子瑋今天說，中央願意正面面對問題，是改變的關鍵一步。圖／童子瑋辦公室提供
行政院盤整全國警勤加給適用情況，全面檢討並納入跨部會政策討論，基隆市議長童子瑋今天說，中央願意正面面對問題，是改變的關鍵一步。圖／童子瑋辦公室提供

基隆市議會定期會開議中，基隆警察勤務量未必較少，卻無雙北員警繁重加給，導致人力流失仍是話題。議長童子瑋今天說，卓揆已指示全面檢討警勤加給制度，納入跨部會政策討論。中央願意正面面對問題，是改變的關鍵一步。

童子瑋指出，基隆或是其他非六都縣市，第一線警察承擔的勤務強度，與六都警察並無明顯差異，甚至在部分區域更繁重，現行制度六都警察有繁重加給，中央卻未給非六都縣市警察相對應的加給，造成縣市警察流動率高，也讓願意留在縣市的警察承受不公平待遇。

童說，基隆雖然不是直轄市，但無論交通流量、觀光人潮、港區治安、跨區支援等面向，警察每天所面對的壓力，並未低於雙北，基隆有些分局的勤務量，甚至遠高於六都部分分局轄區。

童子瑋先前曾拜會行政院人事行政總處人事長和警政署長，商談調整制度。他說，近期又向行政院長卓榮泰提及此事，並轉述卓揆的話，指警察勤務加給制度會全面檢討，行政院正在盤整全國適用情況，將相關制度納入跨部會政策討論。

童子瑋認為，中央願意正面面對問題，是改變的關鍵一步。若制度再不調整，不僅縣市警察人才將持續流失，士氣也會下降，地方治安更難與六都並行。

童子瑋說，他感謝所有守護基隆的警察同仁，承諾爭取加給的腳步不會停下來，有新資訊在第一時間就會向市民與警察朋友報告，希望能為基隆警察爭取最合適的資源與待遇，並讓制度真正反映每名基層警察的辛勞與付出。

警察 基隆 行政院

延伸閱讀

綠委批財劃法修法後「重北輕南」 卓榮泰：盼支持最合理的政院版

明年若稅收超徵 優先考慮還稅於民？卓榮泰：不該定額在普發現金

批立委要中央補助又不談財劃法 卓榮泰：要補助就要修到院版財劃法

行政院版財劃法...童子瑋指是「數學」 基市府這樣回應

相關新聞

台東宮廟師傅網宣「生病別看醫生」惹議 衛生局：已啟動調查

台東縣近日傳出1名山區宮廟師傅在網路直播中宣稱「生病不要看醫生」、「西醫很可怕」等極端言論，引發社會關注。縣衛生局今表達...

影／來台61年秘克琳神父獲頒榮譽縣民證 他說「我愛台灣」感動全場

天主教靈醫會的義大利秘克琳神父1964年來到台灣，他創辦蘭陽舞蹈團，邀請國外民俗舞蹈團參加宜蘭國際童玩藝術節，把青春歲月...

基隆警察爭取繁重加給新進度 童子瑋：卓揆指示檢討制度踏出關鍵一步

基隆市議會定期會開議中，基隆警察勤務量未必較少，卻無雙北員警繁重加給，導致人力流失仍是話題。議長童子瑋今天說，卓揆已指示...

影／基隆白米甕「星光」籃球場啟用 謝國樑：全齡運動空間

基隆市中山區太白里白米甕「星光」籃球場暨兒童遊戲場共花1千多萬元改建，今天落成啟用，地點在太白里白米甕炮台旁，白天和晚上...

台東觀光慢車驗車率低 業者抱怨規定與保險不合理

台東知名景點金城武樹、伯朗大道，以及關山環鎮腳踏車道，吸引遊客租乘3輪以上電動慢車，但縣政府今年6月起實施「慢車登記檢驗...

31年後再現火砲實彈射擊！台東「王牌部隊」太麻里溪海岸12月登場

台東花東防衛司令部所屬鎮東鷹部隊將於12月2日至4日在太麻里溪出海口進行地面武器火砲實彈射擊，這是自1994年知本漢光演...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。