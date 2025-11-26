影／來台61年秘克琳神父獲頒榮譽縣民證 他說「我愛台灣」感動全場

天主教靈醫會的義大利秘克琳神父1964年來到台灣，他創辦蘭陽舞蹈團，邀請國外民俗舞蹈團參加宜蘭國際童玩藝術節，把青春歲月奉獻文化藝術，讓世界看到台灣與宜蘭，縣府今天授予「榮譽縣民證」；他致詞說「61年來我沒有回家」，「這裡是我的家，我愛台灣」。全場起立感動鼓掌，有人忍不住流淚。

「哪裡有需要就往哪裡去」，這是天主教靈醫會的行醫精神，秘克琳神父不是醫生，當年他認為靈醫會照顧病人與窮人，小朋友也要照顧，在此思維下，說服靈醫會成立「蘭陽舞蹈團」。

蘭陽舞蹈團活潑可愛的舞者1974年在義大利巡演時，是全球第一支於教宗御前獻藝團體，至今在世界各地累積超過千餘場次演出，秘克琳神父陸續獲邀參加各類文化藝術國際組織，其中最具代表是「國際民俗藝術節協會（CIOFFFO），國際推動保存民俗藝術最重要的組織之一。

此外，宜蘭國際童玩藝術節自1996年在前縣長游錫堃創辦以來，秘神父透過他在國際民俗藝術界累積的資源，協助邀請國際民俗團隊來宜蘭演出。童玩節於2010年榮獲「國際民俗藝術節協會」認證，更是亞洲第一個以兒童為主題的國際民俗藝術節。

代理縣長林茂盛表示，秘克琳神父來台超過60年，把青春年華奉獻給宜蘭，更透過文化藝術力量把舞蹈團帶出去，把民俗團隊帶進來，讓台灣與世界緊密連結，神父聊天時常以宜蘭人自居，對於在這片土地付出超過一甲子的他，頒予榮譽縣民證乃實至名歸。

縣議員陳鴻禧與楊弘旻也來分享榮耀，陳鴻禧說，他念書畢業後第一份工作在蘭陽青年會游泳池擔任救生員，當時是神父發給他薪水一個月六千元，今天他帶著激動感恩的心參與頒證盛會。