影／來台61年秘克琳神父獲頒榮譽縣民證 他說「我愛台灣」感動全場

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「感謝神父」，陳鴻禧縣議員年輕時的第一份工作，擔任蘭陽青年會游泳池救生員，當時的薪水還是秘神父發給他的。記者戴永華／攝影
「感謝神父」,陳鴻禧縣議員年輕時的第一份工作,擔任蘭陽青年會游泳池救生員,當時的薪水還是秘神父發給他的。記者戴永華/攝影

天主教靈醫會的義大利秘克琳神父1964年來到台灣，他創辦蘭陽舞蹈團，邀請國外民俗舞蹈團參加宜蘭國際童玩藝術節，把青春歲月奉獻文化藝術，讓世界看到台灣與宜蘭，縣府今天授予「榮譽縣民證」；他致詞說「61年來我沒有回家」，「這裡是我的家，我愛台灣」。全場起立感動鼓掌，有人忍不住流淚。

「哪裡有需要就往哪裡去」，這是天主教靈醫會的行醫精神，秘克琳神父不是醫生，當年他認為靈醫會照顧病人與窮人，小朋友也要照顧，在此思維下，說服靈醫會成立「蘭陽舞蹈團」。

蘭陽舞蹈團活潑可愛的舞者1974年在義大利巡演時，是全球第一支於教宗御前獻藝團體，至今在世界各地累積超過千餘場次演出，秘克琳神父陸續獲邀參加各類文化藝術國際組織，其中最具代表是「國際民俗藝術節協會（CIOFFFO），國際推動保存民俗藝術最重要的組織之一。

此外，宜蘭國際童玩藝術節自1996年在前縣長游錫堃創辦以來，秘神父透過他在國際民俗藝術界累積的資源，協助邀請國際民俗團隊來宜蘭演出。童玩節於2010年榮獲「國際民俗藝術節協會」認證，更是亞洲第一個以兒童為主題的國際民俗藝術節。

代理縣長林茂盛表示，秘克琳神父來台超過60年，把青春年華奉獻給宜蘭，更透過文化藝術力量把舞蹈團帶出去，把民俗團隊帶進來，讓台灣與世界緊密連結，神父聊天時常以宜蘭人自居，對於在這片土地付出超過一甲子的他，頒予榮譽縣民證乃實至名歸。

縣議員陳鴻禧與楊弘旻也來分享榮耀，陳鴻禧說，他念書畢業後第一份工作在蘭陽青年會游泳池擔任救生員，當時是神父發給他薪水一個月六千元，今天他帶著激動感恩的心參與頒證盛會。

秘神父接下榮譽縣民證感性表示，「61年漫長時間，我沒有回去自己的家，台灣是我的國家，你們是我的家人，我愛台灣…」，聽到這段話，有人開始掉淚，接著大家起立向神父致敬，爆以熱烈掌聲，合影時大喊「秘神父，我們愛您」，神父也俏皮回稱「我愛你們啦」。

天主教靈醫會的羅東聖母醫院獻花致敬。記者戴永華／攝影
天主教靈醫會的羅東聖母醫院獻花致敬。記者戴永華/攝影
秘克琳神父獲頒榮譽縣民證，縣議員楊弘旻分享榮耀並獻上祝福。記者戴永華／攝影
秘克琳神父獲頒榮譽縣民證,縣議員楊弘旻分享榮耀並獻上祝福。記者戴永華/攝影
來台61年，沒有回過自己的家，把青春歲月奉獻給台灣及宜蘭的義大利秘克琳神父，今天獲頒「榮譽縣民證」，現場氣氛讓人感動。記者戴永華／攝影
來台61年,沒有回過自己的家,把青春歲月奉獻給台灣及宜蘭的義大利秘克琳神父,今天獲頒「榮譽縣民證」,現場氣氛讓人感動。記者戴永華/攝影
代理縣長林茂盛說，感謝付出與奉獻，頒給秘克琳神父「榮譽縣民證」乃實至名歸。記者戴永華／攝影
代理縣長林茂盛說,感謝付出與奉獻,頒給秘克琳神父「榮譽縣民證」乃實至名歸。記者戴永華/攝影
合影時大喊「秘神父，我們愛您」，神父也俏皮回稱「我愛你們啦」。記者戴永華／攝影
合影時大喊「秘神父,我們愛您」,神父也俏皮回稱「我愛你們啦」。記者戴永華/攝影
秘神父接下榮譽縣民證感性表示，「61年漫長時間，我沒有回去自己的家，台灣是我的國家，你們是我的家人，我愛台灣…」，聽到這段話，有人開始流眼淚。記者戴永華／攝影
秘神父接下榮譽縣民證感性表示,「61年漫長時間,我沒有回去自己的家,台灣是我的國家,你們是我的家人,我愛台灣…」,聽到這段話,有人開始流眼淚。記者戴永華/攝影

