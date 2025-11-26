快訊

影／基隆白米甕「星光」籃球場啟用 謝國樑：全齡運動空間

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆白米甕「星光」籃球場啟用，4座照明晚間也能打還兼匹克球場。記者游明煌／攝影
基隆市中山區太白里白米甕「星光」籃球場暨兒童遊戲場共花1千多萬元改建，今天落成啟用，地點在太白里白米甕炮台旁，白天和晚上都可打球，還可兼作打匹克球球場。市長謝國樑表示，場域打造中山區友善且具吸引力的全齡運動空間。

工程改建為多功能籃球場、環狀跑道、全區照明提升、兒童遊戲場、體健器材、座椅與休憩區等，不同年齡的市民都能依需求使用，強化場域安全性，也提升整體社區活動量能，適合打球、跑步、親子互動與體能訓練，成為太白里全新的社區亮點。

中山區公所指出，此案由太白里長鄭吉雄從110年起積極爭取，並經市府民政處協助後，於113年核定補助592萬元，再加上台電電協會補助450萬元，總經費達1042萬元。今年2月日開工、9月30日完工，全區面積1410平方公尺，改善幅度大。

謝國樑說，白米甕擁有深厚的歷史文化與海港特色，市府希望透過場域再生，讓運動空間不只變得更好用，也能成為居民休閒交流的新場域。他強調，市府將持續改善各區里公園與運動設施，確保孩子、家長與長輩都能在安全環境中享受運動與社區生活。

謝國樑表示，市府會持續與里長、公所及居民合作，分區盤點各里公共設施需求，讓社區逐步改善、生活品質全面提升，期待白米甕籃球場成為居民運動、休憩與交流的共同空間，展現基隆城市的活力與溫度。

今天典禮市議員宋瑋莉、施偉政等到出席典禮，議員說，籃球場設施完善，日夜都可打球，民眾也能來運動，地方好評。

里長鄭吉雄說，籃球場日夜都可打球，上午8時開放，到晚上10時，民眾可自由進出使用，但以不影響附近社區安寧為主，讓民眾和年輕朋友都可來打球運動。

