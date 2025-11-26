快訊

台東觀光慢車驗車率低 業者抱怨規定與保險不合理

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東知名景點金城武樹、伯朗大道，以及關山環鎮腳踏車道，吸引遊客租乘3輪以上電動慢車，但截至目前僅約30輛完成驗車，仍有逾500輛未送驗，引發業者抱怨規定不合理。本報資料照片
台東知名景點金城武樹、伯朗大道，以及關山環鎮腳踏車道，吸引遊客租乘3輪以上電動慢車，但縣政府今年6月起實施「慢車登記檢驗與保險」新制，要求業者完成安全檢驗與投保強制責任險後方可載客，11月底前須完成驗車。然而，截至目前僅約30輛完成驗車，仍有逾500輛未送驗，引發業者抱怨規定不合理。

交通及觀光發展處交通事務科長劉奇朋表示，慢車若未完成驗車與投保仍營運，不僅遊客權益無保障，若被查獲，車輛可能依法沒入。他提醒業者，11月30日驗車期限將至，務必提前預約送驗。

縣議員陳宏宗指出，業者反映，保險公司要求理賠時須以車輛故障為由，但許多慢車操作正常，事故多由遊客操作不當造成，業者無法符合理賠條件，覺得不合理。此外，一般驗車費用約450元，但休閒慢車驗車費用高達1000元以上，增加經營負擔。

保險公司也表示，這些休閒電動慢車的行照由縣政府核發，而非監理站，因此在法律上屬於「非正式行照」，保險業務可能無法成立，導致業者難以取得理賠保障。

劉奇朋說，縣府已公告池上、關山合法行駛範圍，慢車須在指定觀光路線及周邊道路營運；民眾搭乘時可認明貼有「合格檢驗」標誌的車輛，以保障安全。他強調，新制旨在保障遊客權益、降低糾紛，並鼓勵業者與旅客共同維護行車安全，讓遊客安心享受慢車小旅行。

保險 電動 標誌

相關新聞

影／來台61年秘克琳神父獲頒榮譽縣民證 他說「我愛台灣」感動全場

天主教靈醫會的義大利秘克琳神父1964年來到台灣，他創辦蘭陽舞蹈團，邀請國外民俗舞蹈團參加宜蘭國際童玩藝術節，把青春歲月...

影／基隆白米甕「星光」籃球場啟用 謝國樑：全齡運動空間

基隆市中山區太白里白米甕「星光」籃球場暨兒童遊戲場共花1千多萬元改建，今天落成啟用，地點在太白里白米甕炮台旁，白天和晚上...

31年後再現火砲實彈射擊！台東「王牌部隊」太麻里溪海岸12月登場

台東花東防衛司令部所屬鎮東鷹部隊將於12月2日至4日在太麻里溪出海口進行地面武器火砲實彈射擊，這是自1994年知本漢光演...

宜蘭冬山鄉長選舉民進黨內初選民調出爐 鄉代會副主席陳鏗芳勝出

民進黨宜蘭冬山鄉長選舉的黨內初選民調今揭曉，游閔吉、謝燦輝、陳鏗芳3人角逐，競爭激烈，最後由鄉民代表會副主席陳鏗芳以2%...

近年最大招募！55人搶16名額 台東森林護管員甄試本周登場

林業及自然保育署台東分署今年要大舉招募森林護管員，甄試將在11月29日及30日於東海國中登場，預計錄取16人，是近年規模...

