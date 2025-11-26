31年後再現火砲實彈射擊！台東「王牌部隊」太麻里溪海岸12月登場

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東花東防衛司令部所屬鎮東鷹部隊將於12月2日至4日在太麻里溪出海口進行地面武器火砲實彈射擊，這是自1994年知本漢光演習以來，31年首度在地面實施火砲射擊演練。翻攝自漁業署官網
台東花東防衛司令部所屬鎮東鷹部隊將於12月2日至4日在太麻里溪出海口進行地面武器火砲實彈射擊，這是自1994年知本漢光演習以來，31年首度在地面實施火砲射擊演練。軍方表示，此舉主要是強化東部海岸防衛能量，應對可能的敵軍突襲威脅。

軍方表示，此次射擊訓練包含戰車砲、81迫砲、40榴彈砲及50機槍等多種武器，射擊高度1萬8千呎，最小危險半徑約6浬。與以往在靶場內的射擊不同，海灘環境受海風、沙石影響大，軍方強調，透過實彈射擊可以模擬作戰中可能遇到的卡彈、失效等突發狀況，訓練排除與應變能力。

過去漢光演習鎮東鷹部隊多在知本溪出海口演練，但這次移師太麻里溪出海口，軍事專家研判可能與保護太麻里空軍靶場有關，該靶場將成為未來中科院及軍方無人機研發與測試基地。

近年中共解放軍海軍在台灣東部外海活動頻繁，國防部2023年已將知本海灘列為「紅色海灘」，即易於登陸的潛在目標。軍事專家指出，一旦敵軍從台東海岸登陸，不僅可能威脅志航基地，也可能波及豐年、綠島及蘭嶼機場，作為後續人員與武器運輸的跳板，南可直攻九鵬基地，北可推進花蓮佳山基地及花蓮港，甚至癱瘓東部陸路交通，後果不容小覷。

每年漢光演習，花東作戰區皆安排「反擊作戰」科目，作為台東地面王牌的鎮東鷹部隊以戰甲車掃蕩海灘，但過去未進行實彈火砲射擊。此次實彈演練，不僅凸顯台東海岸的戰略重要性，也讓部隊能在真實環境中檢驗武器與戰術應用能力。

