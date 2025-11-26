宜蘭冬山鄉長選舉民進黨內初選民調出爐 鄉代會副主席陳鏗芳勝出

民進黨宜蘭冬山鄉長選舉黨內初選民調揭曉，游閔吉、謝燦輝、陳鏗芳3人競爭激烈，最後由鄉民代表會副主席陳鏗芳拿下36%支持率，比謝燦輝議員多出約3%，將代表民進黨投入冬山鄉長選戰。

這項冬山鄉長選舉黨內初選在24日、25日進行民調，縣黨部今上午當場開封，統計結果是陳鏗芳36%、謝燦輝33%、游閔吉31%，3人的支持率相當接近。

縣黨部指出，此次冬山鄉長初選備受矚目，3位都是黨內與冬山在地的堅強戰力，期盼在民調結果揭曉後，各方能以大局為重，凝聚黨內最大共識，共同迎接2026大選的挑戰。

陳鏗芳表示，感謝所有支持的鄉親與一路陪伴的夥，這次民調不是終點，而是團結出發的起點。冬山鄉正面臨交通建設、產業轉型、青年返鄉與高齡照顧等重要課題，接下來將與所有伙伴溝通協調，凝聚民進黨最大力量，歡迎鄉親提出建言一起打造宜居、安全、可以留住青年也照顧長輩的冬山鄉。