近年最大招募！55人搶16名額 台東森林護管員甄試本周登場

林業及自然保育署台東分署今年要大舉招募森林護管員，甄試將在11月29日及30日於東海國中登場，預計錄取16人，是近年規模最大的一次徵才。其中包含5個原住民族保障名額，因此吸引不少族人報名。目前有55名考生符合資格，其中原民考生就占31人，最後錄取率大約只有29%，競爭不小。

分署表示，森林護管員是山林最前線的重要人力，平常要執行巡山、森林管理、棲地保育、治山防災等工作。錄取者將在明年1月5日報到，之後接受1個月的專業訓練，成績合格後才會正式上任，成為守護台灣山林的新生力軍。

甄試分成2天、2個關卡進行。第1天是術科測驗，安排在11月29日，內容包括125c.c.以上循環檔機車騎乘及20公斤負重跑走1500公尺。男性要在12分鐘內完成，女性則是13分30秒內。當天上午 8點到9點會開放場地讓考生練習，報到時間則是早上7點半到8點。報名的考生記得攜帶准考證、附照片的證件（身分證、駕照或健保卡）以及健康自我檢視表，缺一不可。

術科過關後，隔天11月30日就要進行筆試和口試。筆試包括作文以及「森林暨自然保育概論」，全都要在術科合格後才能參加。甄試結果預計在12月1日上午10點公布於台東分署大門與官網。