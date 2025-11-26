宜蘭拚生育 明年加碼2補助共領2.3萬

宜蘭縣新生兒數持續下降，預估今年比去年少近500人，為鼓勵生育，宜蘭縣代理縣長林茂盛昨宣布，明年元旦起生育津貼從現行1萬8000元提高到2萬元，產檢交通費也從2000元調升至3000元，兩項補助合計可領2萬3000元。

縣府表示，調整福利所需經費已編入明年度預算，近日送交宜蘭縣議會審議，可望獲縣議員支持，這項新制2026年1月1日上路。

為鼓勵年輕人生育，縣府社會處表示，除調高生育律貼、產檢交通費補助，社福中心社工員將持續提供到宅訪視服務，送上玻璃奶瓶、濕紙巾、圍兜兜、奶粉分裝罐等新生兒用品，也會關懷產婦與新生兒健康情形，並依家庭需求提供必要協助。

宜蘭縣政府2019年以來多次提高生育相關補助，從最初的生育津貼1萬元與產檢交通費1000元開始，2022年提高至1萬2000元及2000元，去年再調升生育津貼至1萬5000元，今年更進一步提升為生育津貼1萬8000元，加上2000元產檢交通費合計2萬元，這次是近年第4度調高生育津貼、產檢交通費。

縣府表示，去年宜蘭新生兒人數約2443人，今年預估約有1945名新生兒，面對少子化浪潮，縣府更加重視生育與育兒政策重要性，希望透過擴大補助與完善服務，減輕家庭在迎接新生命時的經濟壓力，營造友善育兒環境。