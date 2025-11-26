宜蘭催生運動局 申請增加員額

行政院成立運動部，宜蘭縣議員及體育界也催生「運動局」，副議長陳漢鍾昨代表送連署書給代理縣長林茂盛，要求縣府展現決心，讓宜蘭成為六都以外率先成立運動局的縣市。林茂盛允諾10天內設立籌備處，並向行政院請求增加員額，若有員額下來，將朝此方向努力。

宜蘭今年在全國運動會勇奪13金10銀19銅亮麗成績，居全國非六都縣市的第二名。陳漢鍾昨在議會質詢時表示，行政院9月成立運動部，每年預算248億元，比原本體育署增加70億元，縣府成立運動局有助於擴大體育發展面相，也有利向中央爭取資源，讓全民運動成為施政目標。

他遞交一份由縣議會全數31席議員、縣體育會理監事、單項委員會主委、各鄉鎮體育會理事長、奧運國手賴冠傑、全運會田徑鐵餅金牌選手李慈雲等人共同簽名的連署書，強調成立運動局是全縣共同目標。

陳漢鍾說，不成立運動局，成立運動處也可以，他盤點縣府社會處、工旅處及教育處等辦理體育運動相關業務員額，約可移撥18人，距離成立運動處就差2人，縣府要不要成立就一句話，不要再打「太極拳」了。

林茂盛指，成立一個處要20個員額，如果成立一個局，還要包括主計及政風等，目前員額不足，必須檢討組織編制，會向行政院爭取。

縣府人事處說，原本總員額1096人，月前報請行政院同意增加到1115人，這是為因應明年要成立的宜蘭縣政府原住民行政處。