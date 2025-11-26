馬太鞍溪便道 拚11月底前搶通

花蓮馬太鞍溪臨時涵管便道因日前颱風鳳凰受損，政務委員季連成15日勘災要求10天內搶通，公路局昨天表示，近期多次發生無預警水位暴漲影響進度，預估月底前搶通；光復鄉因洪災受創，光復國中、光復商工獲贈校車、微笑單車，方便學生到校上課。

季連成15日勘查鳳凰颱風災情時，要求馬太鞍溪便道10天內搶通，昨天期限屆滿，公路局說明，花蓮工務段15日先搶修北側便道，隔天南側水位略降後同步展開南下便道工程，但18日清晨水位突然暴漲，20日至22日又多次發生，不僅沖毀部分已填築好的路基，鋼便橋施工也被迫中斷，累計共造成5天搶修延宕。

公路局表示，這兩天轉晴、水位趨穩，搶修作業加速推進，北上便道小跨度鋼便橋三跨各8公尺已完成架設，南下便道鋼便橋昨完工，後續將進行路基填築、瀝青鋪面、標線施作及安全設施強化，力拚月底前搶通。大跨度鋼便橋目標明年1月底前完工通車。

光復鄉9月洪災造成光復國中、光復商工教學受到影響，光復國中有50名學生搭校車上學，因校車受損，校方租遊覽車接送。遊覽車客運商業同業公會昨捐贈一輛價值約300萬元校車，讓偏遠地區學生能恢復接送。

西富村7年級陳姓學生說，之前沒有校車時必須靠家長接送，有時家長很忙只能在家視訊上課，很高興有新校車。

光復商工因洪災導致實習設備毀損，在立委協助下，警政署提供3輛報廢公務車作為汽車科實習教材。

另外，新北市政府交通局與微笑單車公司日前贈送45輛YouBike微笑單車，提供兩校學生代步通勤之用。