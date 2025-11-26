聽新聞
基隆里民中心 變身社區體能館
基隆常年多雨需要室內運動空間，市府改造舊有里民活動中心，先在七堵火車站成立首座社區體能館，今年7月安樂體能館也開張，1樓為里民活動中心，2樓有跑步機等設備。民眾肯定收費實惠，「練身體不用花大錢去健身房」。市府預告，下一步會在七堵百福社區、暖暖區規畫社區體能館，持續改造里民活動中心。
市府將老舊的安樂區五福里民活動中心整修為體能館，2樓有跑步機、全功能訓練台、飛輪機台、自由重量區和高端力量訓練等設備。採共融共享設計概念，場內鋪設溫潤木質地板，可滿足不同年齡層市民運動需求。
安樂區人口多，大型集合式住宅林立，市府希望發揮體能館與里民活動中心的公共性，提供全齡運動空間，也規畫多元運動課程。
有民眾說，公有場館改造的體能館空間不大，社區使用剛剛好，運動項目很實用，白天及下班後都可前往，價格親民，依課程收費。
針對長者部分，市府在各區打造「銀髮健身俱樂部」，今年新設4處銀髮健身俱樂部，包括中正區砂灣站、七堵區銀創堵北站、仁愛區吉仁站與安樂區慈濟站，加上先前開設的3處據點，完成7處銀髮健身俱樂部，各區遍地開花。
陳姓長者表示，平時在家很少活動筋骨，到銀髮健身俱樂部很多人一起流汗運動，較有動力持續下去。
