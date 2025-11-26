聽新聞
基隆里民中心 變身社區體能館

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市政府將原有老舊的安樂區五福里民活動中心整修為安樂體能館，民眾可就近運動。記者游明煌／攝影
基隆市政府將原有老舊的安樂區五福里民活動中心整修為安樂體能館，民眾可就近運動。記者游明煌／攝影

基隆常年多雨需要室內運動空間，市府改造舊有里民活動中心，先在七堵火車站成立首座社區體能館，今年7月安樂體能館也開張，1樓為里民活動中心，2樓有跑步機等設備。民眾肯定收費實惠，「練身體不用花大錢去健身房」。市府預告，下一步會在七堵百福社區、暖暖區規畫社區體能館，持續改造里民活動中心。

市府將老舊的安樂區五福里民活動中心整修為體能館，2樓有跑步機、全功能訓練台、飛輪機台、自由重量區和高端力量訓練等設備。採共融共享設計概念，場內鋪設溫潤木質地板，可滿足不同年齡層市民運動需求。

安樂區人口多，大型集合式住宅林立，市府希望發揮體能館與里民活動中心的公共性，提供全齡運動空間，也規畫多元運動課程。

有民眾說，公有場館改造的體能館空間不大，社區使用剛剛好，運動項目很實用，白天及下班後都可前往，價格親民，依課程收費。

針對長者部分，市府在各區打造「銀髮健身俱樂部」，今年新設4處銀髮健身俱樂部，包括中正區砂灣站、七堵區銀創堵北站、仁愛區吉仁站與安樂區慈濟站，加上先前開設的3處據點，完成7處銀髮健身俱樂部，各區遍地開花。

陳姓長者表示，平時在家很少活動筋骨，到銀髮健身俱樂部很多人一起流汗運動，較有動力持續下去。

