宜蘭議長張勝德提出蘇澳「隘丁山整平」計畫 未來可望取代台北南港

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
議長張勝德提出「隘丁山整平」計畫，隘丁山緊鄰北迴鐵路、台九線與高速公路路廊，腹地完整、交通匯聚，是少數仍具開發潛力的黃金基地，將來高鐵延伸與鐵路高架化交通建設完成後，這裡有機會取代發展已趨飽和的台北南港。本報資料照片
宜蘭蘇澳鎮聚落零散，影響整體發展，議長張勝德今提出「隘丁山整平」計畫，他說，隘丁山緊鄰北迴鐵路、台九線與高速公路路廊，腹地完整、交通匯聚，是少數仍具開發潛力的黃金基地，將來高鐵延伸與鐵路高架化交通建設完成後，這裡有機會取代發展已趨飽和的南港或汐止。

早在2019年就曾經有過剷山計畫，當時宜蘭縣爭取鐵路高架化，台鐵要求20公頃的檢修客貨車基地，相中蘇澳新站火車站後方的「隘丁山」這座獨立山，但由於量體太大，工程艱巨而作罷，另覓其他處所。

張勝德今天在議會質詢時表示，為了帶動蘇澳鎮發展，隘丁山若是完成整平，不僅可建置調車場、車體調度中心與維修基地，更能串聯蘇澳港、蘇花改與國道5號南端的聯外量能，形成東部規模最大的交通節點。

他強調，這座基地不只是蘇澳發展的契機，更將成為宜蘭走向軌道經濟的核心支點，扮演承先啟後的重要角色。

張勝德指出，觀察目前北宜鐵路與高鐵延伸規劃，南港與汐止的開發已趨飽和，居民對高密度調度也存有疑慮；反觀隘丁山鄰近快速道路，並非密集住宅區，具備成為北台灣新終點站的理想條件。

張勝德強調，一旦啟動隘丁山基地，宜蘭將更有條件推動全線鐵路高架化、提升區間車班次，並以頭城、礁溪、宜蘭、羅東、冬山、蘇澳等六大車站為節點，帶動都市更新，讓產業、商業與青創空間有新的發展布局，這也會使得蘭陽平原從旅程「過境地」翻轉成「目的地」，增加城市競爭力。

他向縣政府提出4項建議，重啟可行性研究並納入交通部與國發會整體軌道路網、成立跨局處推動小組、檢討高鐵特定區規畫、將「全線高架＋六站大眾運輸」納入縣政發展策略，若是隘丁山剷山計畫能實現，宜蘭將有機會從軌道網路的「火車尾」蛻變成帶動東部發展的「火車頭」。

圖中綠色的「隘丁山」若能剷除，有助於翻轉蘇澳的發展，未來也可能取代台北市南港的交通地位。圖／張勝德提供
圖中綠色的「隘丁山」若能剷除，有助於翻轉蘇澳的發展，未來也可能取代台北市南港的交通地位。圖／張勝德提供

蘇澳 宜蘭 火車站 鐵路高架化
