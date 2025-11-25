台62線延伸宜蘭可行性評估拍板定案 第2條快速道路有助紓解國5塞車

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
行政院核定「台62線延伸至宜蘭的可行性評估」案，路線全長45公里，台北到宜蘭行車時間不到1小時，可做為國5替代道路，有助於紓解塞車問題。圖／交通部提供
行政院核定「台62線延伸至宜蘭的可行性評估」案，路線全長45公里，台北到宜蘭行車時間不到1小時，可做為國5替代道路，有助於紓解塞車問題。圖／交通部提供

行政院今核定「台62線延伸至宜蘭可行性評估」，這條路線將來如果完工，台北到宜蘭行車時間不到1小時，可望作為國5替代道路。行政院政委陳金德第一時間在臉書公布好消息，補上宜蘭多年來最缺的快速路廊；代理縣長林茂盛表示，感謝中央聽見宜蘭人的心聲。

宜蘭人多年盼望能有第二條聯外快速道路。縣政府表示，早在109年7月縣府向交通部提出「台2線頭城至大里路段高架化」及「台2線貢寮到大里段截彎取直」，爭取啟動宜蘭往返台北交通路廊改善計畫，後來經交通部採納啟動「台62線延伸至宜蘭可行性評估」，感謝中央在過程中持續吸收各界意見，使規劃愈趨完善。

目前宜蘭北上聯外道路仍主要依賴台2線、台9線與國道5號，因台2線及台9線路線彎繞、距離較長，多數用路人行駛國5，導致經常壅塞；貨車無法通行雪山隧道，更使運輸成本增加，對商業與產業發展造成不利影響。縣政府強調，台62線延伸計畫若早日完工，未來可以分散國5車流，提升交通效率，改善旅運與貨運環境。

政委陳金德表示，行政院核定台62線瑞濱延伸至宜蘭的可行性評估，全長45公里、總經費約1845億元，從新北市瑞芳銜接國1及國5礁溪路段，補上宜蘭多年以來最缺的快速路廊。

陳金德說，接下來將依程序進入環評及後續規劃設計，他會請交通部與工程會注意兩項原則，第一與宜蘭地方充分溝通：包含各鄉鎮市與地主，確保需求被具體理解；第二從人本、安全到全生命週期：設計與工程品質不能只追求速度，更要兼顧永續。

「宜蘭走新路」，立委吳宗憲表示，一年多來他一次次在立法院盯緊追問，催促進度；去年10月質詢時就說過：台62延伸就像宜蘭任督二脈，必須打通；今年7月，他再度在委員會強力要求交通部「不要再讓宜蘭痴痴等待，是時候給人民一條真正能動得了的道路」，如今通過可行性評估，終於邁出一大步。

行政院顧問林國漳說，台62延伸宜蘭規畫的終點位於礁溪，但礁溪市區交通壅塞，他會與立委陳俊宇向交通部反映實際現況，審慎選擇銜接位置與方式。

宜蘭 行政院 交通部 陳金德 新北
