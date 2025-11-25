台62線瑞濱延伸至宜蘭 行政院已核定可行性評估

快訊

中央社／ 宜蘭25日電
工程會主委陳金德。圖／聯合報資料照片
公共工程委員會主委陳金德今天說，行政院已核定台62線瑞濱延伸至宜蘭的可行性評估，全長約45公里、總經費約1845億元，從新北市瑞芳銜接國1及國5礁溪路段，補上宜蘭多年來最缺的快速路廊。

陳金德透過臉書表示，宜蘭人都清楚，目前北宜交通高度依賴雪隧，但大貨車無法通行，只能繞行台2線，與小客車、機車混流，安全風險高，時間成本也高，台9線因山路限制也無法承擔替代量，這些瓶頸長期不僅影響物流，也限制產業、觀光與整體發展。

陳金德說，台62線延伸宜蘭可提升通行安全、改善貨運效率、強化國道5號替代功能，為宜蘭建立更穩定的交通骨幹，接下來，計畫將依程序進入環評及後續規劃設計，他會請交通部與工程會注意與宜蘭地方充分溝通，設計與工程品質也不能只追求速度，更要兼顧永續。

陳金德說，重大建設沒有捷徑，但每一步都要往前，他會持續督促進度，與各部會協力，讓這項關鍵工程能早日開工、如期完工，為宜蘭帶來真正的交通改善。

