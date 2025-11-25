快訊

檢討綠營大罷免結果 吳怡農質疑「黨內操盤手」…沈伯洋：是誰？

黃子佼擁上千部性影像…一、二審判決罪名不同 法院理由曝光

台股大漲407點收26,912點、重返五日線 台積電上漲40元收1,415元

洪災沖走校車與實習車 光復國中、光復商工獲捐車上課更安心

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
新北市政府交通局與微笑單車公司，日前贈與45輛YouBike微笑單車給光復國中、光復商工學生使用。記者王思慧／攝影
新北市政府交通局與微笑單車公司，日前贈與45輛YouBike微笑單車給光復國中、光復商工學生使用。記者王思慧／攝影

花蓮光復鄉9月洪災造成校車實習車輛損毀，光復國中與光復商工教學受影響。光復國中校長黃建榮指出，感謝遊覽車客運商業同業公會捐贈校車，讓偏遠地區學生能恢復正常接送。光復商工校長陳德明則謝謝警政署捐3輛公務車，供汽車科學生實習。

黃建榮表示，學校學生居住地分布廣泛，包含住在大興國小、西富國小、太巴朗國小附近與阿陶莫部落等地，共約50名學生仰賴校車往返。災後校車尚未到位期間，只能租賃遊覽車臨時接送，交通十分不便。

黃建榮說，雖然目前有2名學生因家庭災損嚴重轉往外縣市就讀，但整體復學情況已逐步恢復。也感謝各界在災後提供助學金、物資，使學生與校方能度過難關。

住在西富村7年級陳姓學生說，很高興有校車接送，上課比較方便，之前沒有校車的時候，只能家長接送，如果家長很忙，只能在家視訊上課。

另一受災嚴重的光復商工，亦因洪災導致實習設備毀損。校長陳德明表示，在立委協助下，警政署提供3輛報廢公務車作為汽車科實習教材，讓學生能持續進行基礎操作訓練。他也提到，遊覽車客運公會原本願意協助學生學習大型車輛維修技術，但校方目前缺乏空間與設備；未來若能安排學生到西部專業場地學習，將有助提升實務能力，成為偏鄉學生的重要就業管道。

陳德明說，災後教學器材損壞，在教育部補助下已完成評估並著手更新，目前平地車輛仍能因應簡易汽車科課程，不影響實習授課，整體校區重建預計在2027年3月31日前完成。

中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亜說，本次捐贈是在立委林月琴主動聯繫後迅速啟動，短時間內要找到合格校車並不容易，全聯會立即協調，在2周內完成準備並送達光復國中。依教育部規範，校車車齡需在10年內，本次捐贈的校車價值約300萬元，並加裝數位行車紀錄器與GPS等設備，家長可透過網路掌握行車紀錄與接送狀況，大幅提升行車安全。

另外，新北市政府交通局與微笑單車公司日前贈與45輛YouBike微笑單車，光復商工有20輛、光復國中25輛，成為學生代步通勤交通工具。

花蓮光復商工獲贈警政署3輛公務車，作為汽車科實習教材。記者王思慧／攝影
花蓮光復商工獲贈警政署3輛公務車，作為汽車科實習教材。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉9月洪災造成校車損毀，遊覽車客運商業同業公會捐贈校車給光復國中，讓偏遠地區學生能恢復正常接送。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉9月洪災造成校車損毀，遊覽車客運商業同業公會捐贈校車給光復國中，讓偏遠地區學生能恢復正常接送。記者王思慧／攝影
花蓮光復商工獲贈警政署3輛公務車，作為汽車科實習教材。記者王思慧／攝影
花蓮光復商工獲贈警政署3輛公務車，作為汽車科實習教材。記者王思慧／攝影
花蓮光復商工獲贈警政署3輛公務車，作為汽車科實習教材。記者王思慧／攝影
花蓮光復商工獲贈警政署3輛公務車，作為汽車科實習教材。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉9月洪災造成校車損毀，遊覽車客運商業同業公會捐贈校車給光復國中，讓偏遠地區學生能恢復正常接送。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉9月洪災造成校車損毀，遊覽車客運商業同業公會捐贈校車給光復國中，讓偏遠地區學生能恢復正常接送。記者王思慧／攝影

校車 實習 遊覽車
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

影／前方垃圾車擋路…高雄某中學校車逆向超車影像曝 司機慘了

表揚馬太鞍溪溢流救災官兵 國防部頒發救災紀念章

光復商工學生餐食費仰賴洪災愛心捐款 縣府支援至上學期結束

光復商工災後成物資中繼站 校長直呼「這是社會責任」

相關新聞

洪災沖走校車與實習車 光復國中、光復商工獲捐車上課更安心

花蓮光復鄉9月洪災造成校車、實習車輛損毀，光復國中與光復商工教學受影響。光復國中校長黃建榮指出，感謝遊覽車客運商業同業公...

好消息！宜蘭縣宣布明年生育補助提高到2萬、產檢交通費調升3千元

因應少子化及鼓勵生育，宜蘭縣代理縣長林茂盛今天宣布，明年元旦起調整婦女生育津貼，從原來的1萬8000元提高到2萬元、產檢...

台電推動四接工程基市府會商對策 謝國樑：兼顧市民安全與能源發展

台電更新改建位在基隆的協和發電廠，環境影響評估已獲審查通過。基市府今天表示，將請台電工程可能發生的風險進行量化分析，供市...

基市立游泳池閉門謝客3個月 營運45年首度大維修 淡季施工降低衝擊

基隆市市立游泳池使用超過45年，出現池體滲水等結構安全疑慮，教育處召開說明會取得各方共識，決定在12月淡季到過年期間整修...

元大金及三陽共同捐出300輛全新機車 與經濟部協助花蓮災後復原

馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重災情，元大金控與三陽工業共同捐贈300輛全新機車，經濟部自24日至26日，會同行政院...

公私協力打造城市新亮點！國泰世華：感謝在基隆有賺到錢 才能改造門面

基隆市政府與位在忠一路、孝二路口的國泰世華銀行基隆分行，公私協力改造分行外的人行道後，銀行改造外牆景觀，也在今晚正式點燈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。