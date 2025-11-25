洪災沖走校車與實習車 光復國中、光復商工獲捐車上課更安心

花蓮光復鄉9月洪災造成校車、實習車輛損毀，光復國中與光復商工教學受影響。光復國中校長黃建榮指出，感謝遊覽車客運商業同業公會捐贈校車，讓偏遠地區學生能恢復正常接送。光復商工校長陳德明則謝謝警政署捐3輛公務車，供汽車科學生實習。

黃建榮表示，學校學生居住地分布廣泛，包含住在大興國小、西富國小、太巴朗國小附近與阿陶莫部落等地，共約50名學生仰賴校車往返。災後校車尚未到位期間，只能租賃遊覽車臨時接送，交通十分不便。

黃建榮說，雖然目前有2名學生因家庭災損嚴重轉往外縣市就讀，但整體復學情況已逐步恢復。也感謝各界在災後提供助學金、物資，使學生與校方能度過難關。

住在西富村7年級陳姓學生說，很高興有校車接送，上課比較方便，之前沒有校車的時候，只能家長接送，如果家長很忙，只能在家視訊上課。

另一受災嚴重的光復商工，亦因洪災導致實習設備毀損。校長陳德明表示，在立委協助下，警政署提供3輛報廢公務車作為汽車科實習教材，讓學生能持續進行基礎操作訓練。他也提到，遊覽車客運公會原本願意協助學生學習大型車輛維修技術，但校方目前缺乏空間與設備；未來若能安排學生到西部專業場地學習，將有助提升實務能力，成為偏鄉學生的重要就業管道。

陳德明說，災後教學器材損壞，在教育部補助下已完成評估並著手更新，目前平地車輛仍能因應簡易汽車科課程，不影響實習授課，整體校區重建預計在2027年3月31日前完成。

中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亜說，本次捐贈是在立委林月琴主動聯繫後迅速啟動，短時間內要找到合格校車並不容易，全聯會立即協調，在2周內完成準備並送達光復國中。依教育部規範，校車車齡需在10年內，本次捐贈的校車價值約300萬元，並加裝數位行車紀錄器與GPS等設備，家長可透過網路掌握行車紀錄與接送狀況，大幅提升行車安全。