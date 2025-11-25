快訊

好消息！宜蘭縣宣布明年生育補助提高到2萬、產檢交通費調升3千元

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府第四度調高婦女生育津貼補助，代理縣長林茂盛今宣布，明年的婦女生育補助從1萬8000元提高到2萬元、產檢交通費也從2000元調升至3000元，兩項補助合計可領2萬3000元。圖／縣府提供
宜蘭縣政府第四度調高婦女生育津貼補助，代理縣長林茂盛今宣布，明年的婦女生育補助從1萬8000元提高到2萬元、產檢交通費也從2000元調升至3000元，兩項補助合計可領2萬3000元。圖／縣府提供

因應少子化及鼓勵生育宜蘭縣代理縣長林茂盛今天宣布，明年元旦起調整婦女生育津貼，從原來的1萬8000元提高到2萬元、產檢交通費也從2000元調升至3000元，兩項補助合計可領2萬3000元，給設籍宜蘭的生育婦女實質受惠。

調整福利所需經費已編入明年度預算，近日送交宜蘭縣議會審議，可望獲得縣議員支持，這項新制115年1月1日如期上路。

為鼓勵年輕人生育，縣府社會處表示表示，除了調高生育律貼及產檢交通費補助外，社福中心社工員將持續提供到宅訪視服務，除致贈玻璃奶瓶、濕紙巾、圍兜兜、奶粉分裝罐等新生兒用品及育兒與福利資訊外，也會關懷產婦與新生兒的健康情形，並依照家庭需求提供必要協助。

宜蘭縣政府從108年以來多次提高生育相關補助，從最初的生育津貼1萬元與產檢交通費1000元開始，111年提高至1萬2000元及2000元；113年再調升生育津貼至1萬5000元；114年更進一步提升為生育津貼1萬8000元，加上2000元產檢交通費合計2萬元，這次是第四度調高至生育津貼至2萬元與產檢交通費3000元，幅度逐年增加。

縣府統計，113年宜蘭新生兒人數約2443人，114年預估約1945人左右，持續下降的出生數讓縣府更加重視生育與育兒政策的重要性，希望透過擴大補助與完善服務，減輕家庭在迎接新生命時的經濟壓力，營造友善育兒環境。

生育 宜蘭 新生兒
