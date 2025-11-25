宜蘭跨黨派議員及體育界連署催生宜蘭縣運動局 縣政府說話了

地方制度法修改後，宜蘭縣政府最多可設置23個局處，加上中央成立運動部，縣議員及體育界連署催生成立「運動局」，但縣府表示總編制員額不足。副議長陳漢鍾今在議會質詢時嘲諷縣府打「太極拳」，盤點縣府5局處體育業務人員，未來可拆分移撥到運動局，人力不是問題，要不要成立？就一句話。

對此，代理縣長林茂盛允諾10天內先設立籌備處，縣政府會向行政院請求增加員額，也會請立委協助，若能夠有員額下來，朝此向努力。

副議長陳漢鍾表示，行政院今年9月成立「運動部」，開啟體育政策的全新時代，運動部每年248億元預算，比之前的體育署增加70億元，縣府成立運動局有助於擴大體育發展面相，也有利於向中央爭取經費資源，讓全民運動成為施政目標。

據了解，除了副議長要求縣府成立運動局，這次定期大會中包括林岳賢、楊弘旻議員及體育界人士也大聲疾呼，喊話要求縣政府成立運動局。

副議長陳漢鍾質詢時遞交一份提案獲31席全數議員的連署書，連同宜蘭縣體育會理監事、74單項委員會主委、各鄉鎮體育會理事長、奧運國手賴冠傑、全運會田徑鐵餅金牌選手李慈雲等人的共同連署給備詢台的代理縣長林茂盛。

陳漢鍾強調，這不是縣議員議員們的共同聲音，充分顯示基層體育界對成立「宜蘭縣政府運動局」的期待已非單一訴求，而是全縣共同目標。

代理縣長林茂盛表示，縣政府成立一個處要20個員額，如果成立一個局，另外還包括主計及政風等人員，目前員額不足，必須檢討組織編制。縣府人事處說，原本總員額1096人，月前報請行政院同意增加到1115人，這是為因應明年要成立的宜蘭縣政府原住民行政處。

陳漢鍾表示，不成立運動局，成立運動處也可以，他開始盤點縣府社會處、工旅處及教育處等辦理體育運動相關業務員額，大約可移撥18人，距離成立運動處就差2人，要不要成立？就一句話，不要再打「太極拳」了。