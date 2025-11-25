快訊

檢討綠營大罷免結果 吳怡農質疑「黨內操盤手」…沈伯洋：是誰？

黃子佼擁上千部性影像…一、二審判決罪名不同 法院理由曝光

台股大漲407點收26,912點、重返五日線 台積電上漲40元收1,415元

宜蘭跨黨派議員及體育界連署催生宜蘭縣運動局 縣政府說話了

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭跨黨派全數議員及體育界人士連署催生成立「宜蘭縣運動局」，今天由副議長陳漢鍾（右四）代表向代理縣長林茂盛遞交連署書，縣政府表示，會朝此方向努力。圖／陳漢鍾提供
宜蘭跨黨派全數議員及體育界人士連署催生成立「宜蘭縣運動局」，今天由副議長陳漢鍾（右四）代表向代理縣長林茂盛遞交連署書，縣政府表示，會朝此方向努力。圖／陳漢鍾提供

地方制度法修改後，宜蘭縣政府最多可設置23個局處，加上中央成立運動部，縣議員及體育界連署催生成立「運動局」，但縣府表示總編制員額不足。副議長陳漢鍾今在議會質詢時嘲諷縣府打「太極拳」，盤點縣府5局處體育業務人員，未來可拆分移撥到運動局，人力不是問題，要不要成立？就一句話。

對此，代理縣長林茂盛允諾10天內先設立籌備處，縣政府會向行政院請求增加員額，也會請立委協助，若能夠有員額下來，朝此向努力。

副議長陳漢鍾表示，行政院今年9月成立「運動部」，開啟體育政策的全新時代，運動部每年248億元預算，比之前的體育署增加70億元，縣府成立運動局有助於擴大體育發展面相，也有利於向中央爭取經費資源，讓全民運動成為施政目標。

據了解，除了副議長要求縣府成立運動局，這次定期大會中包括林岳賢、楊弘旻議員及體育界人士也大聲疾呼，喊話要求縣政府成立運動局。

副議長陳漢鍾質詢時遞交一份提案獲31席全數議員的連署書，連同宜蘭縣體育會理監事、74單項委員會主委、各鄉鎮體育會理事長、奧運國手賴冠傑、全運會田徑鐵餅金牌選手李慈雲等人的共同連署給備詢台的代理縣長林茂盛。

陳漢鍾強調，這不是縣議員議員們的共同聲音，充分顯示基層體育界對成立「宜蘭縣政府運動局」的期待已非單一訴求，而是全縣共同目標。

代理縣長林茂盛表示，縣政府成立一個處要20個員額，如果成立一個局，另外還包括主計及政風等人員，目前員額不足，必須檢討組織編制。縣府人事處說，原本總員額1096人，月前報請行政院同意增加到1115人，這是為因應明年要成立的宜蘭縣政府原住民行政處。

陳漢鍾表示，不成立運動局，成立運動處也可以，他開始盤點縣府社會處、工旅處及教育處等辦理體育運動相關業務員額，大約可移撥18人，距離成立運動處就差2人，要不要成立？就一句話，不要再打「太極拳」了。

宜蘭今年在全國運動會勇奪13金10銀19銅亮麗成績，居全國非六都縣市的第二名，陳漢鍾要求縣府展現決心，讓運動成為城市品牌與永續發展策略，讓宜蘭成為六都以外，率先成立運動局的縣市，培育更多優秀選手。

宜蘭跨黨派全數議員及體育界人士連署催生成立「宜蘭縣運動局」，今天由副議長陳漢鍾（左四）代表向代理縣長林茂盛遞交連署書，縣政府表示，會朝此方向努力。圖／陳漢鍾提供
宜蘭跨黨派全數議員及體育界人士連署催生成立「宜蘭縣運動局」，今天由副議長陳漢鍾（左四）代表向代理縣長林茂盛遞交連署書，縣政府表示，會朝此方向努力。圖／陳漢鍾提供
宜蘭跨黨派全數議員及體育界人士連署催生成立「宜蘭縣運動局」，今天由副議長陳漢鍾（右四）代表向代理縣長林茂盛遞交連署書，縣政府表示，會朝此方向努力。記者戴永華／攝影
宜蘭跨黨派全數議員及體育界人士連署催生成立「宜蘭縣運動局」，今天由副議長陳漢鍾（右四）代表向代理縣長林茂盛遞交連署書，縣政府表示，會朝此方向努力。記者戴永華／攝影
副議長陳漢鍾要求縣政府成立運動局，今天質詢時盤點縣府5局處體育業務人員，未來可拆分移撥到運動局，人力不是問題，嘲諷縣政府不要打「太極拳」。圖／翻攝自議會直播系統
副議長陳漢鍾要求縣政府成立運動局，今天質詢時盤點縣府5局處體育業務人員，未來可拆分移撥到運動局，人力不是問題，嘲諷縣政府不要打「太極拳」。圖／翻攝自議會直播系統

運動部 全運會 田徑
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

宜蘭擬提高生育津貼到2萬元、產檢交通費3000元

宜蘭員山大湖風景區何時「還湖於民」？縣府：明年以全新面貌開園

選戰加溫…議員質詢追問宜蘭代理縣長選不選？ 林茂盛：把事情做好

花蓮光復救災協調官季連成到蘇澳勘災 大讚宜蘭救災快速讓他「欽佩」

相關新聞

洪災沖走校車與實習車 光復國中、光復商工獲捐車上課更安心

花蓮光復鄉9月洪災造成校車、實習車輛損毀，光復國中與光復商工教學受影響。光復國中校長黃建榮指出，感謝遊覽車客運商業同業公...

好消息！宜蘭縣宣布明年生育補助提高到2萬、產檢交通費調升3千元

因應少子化及鼓勵生育，宜蘭縣代理縣長林茂盛今天宣布，明年元旦起調整婦女生育津貼，從原來的1萬8000元提高到2萬元、產檢...

台電推動四接工程基市府會商對策 謝國樑：兼顧市民安全與能源發展

台電更新改建位在基隆的協和發電廠，環境影響評估已獲審查通過。基市府今天表示，將請台電工程可能發生的風險進行量化分析，供市...

基市立游泳池閉門謝客3個月 營運45年首度大維修 淡季施工降低衝擊

基隆市市立游泳池使用超過45年，出現池體滲水等結構安全疑慮，教育處召開說明會取得各方共識，決定在12月淡季到過年期間整修...

元大金及三陽共同捐出300輛全新機車 與經濟部協助花蓮災後復原

馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重災情，元大金控與三陽工業共同捐贈300輛全新機車，經濟部自24日至26日，會同行政院...

公私協力打造城市新亮點！國泰世華：感謝在基隆有賺到錢 才能改造門面

基隆市政府與位在忠一路、孝二路口的國泰世華銀行基隆分行，公私協力改造分行外的人行道後，銀行改造外牆景觀，也在今晚正式點燈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。