快訊

幸運兒是你嗎？2025年9-10月統一發票千萬特別獎開出「25834483」

「台灣有事」掀美日中角力！美媒：川普竭力避免捲入日中衝突

大馬娛樂大亨黃志明泰國車禍身亡 家屬證實遺體運回國

民間團隊觀測東部海域3年 抹香鯨目擊率提升

中央社／ 花蓮縣25日電

花蓮縣福爾摩沙協會3年在台灣東部海域進行海洋聲音及影像調查，其中抹香鯨航班目擊率從11%上升至30%，顯示東部外海確實為重要棲地，觀測資料公開於國際平台，也將整理成書。

花蓮縣福爾摩沙協會創會理事長、作家廖鴻基表示，協會推動拜訪太平洋抹香鯨π計畫，希望能理解海洋生物與環境的變化，「讓我們重新找回花蓮面向太平洋的姿態，看見海的生命。」

太平洋抹香鯨π計畫自2023年啟動，以民間船隊與全台海幫手志工進行長期觀測，3年累計89趟航次、442小時航行，總計207次鯨豚目擊、16種物種；錄製359筆水下原始錄音，整理出269筆可用音檔，其中126筆為抹香鯨聲紋紀錄。

花蓮縣福爾摩沙協會今天表示，抹香鯨航班的目擊率，從首年約11%上升至約30%，顯示東部外海確是抹香鯨的重要棲地。

花蓮縣福爾摩沙協會表示，所有資料已整合為「ASACTER Database（台灣東部海域鯨豚聲紋資料庫）」，正式發布於Figshare，作為國際可引用的科學資料來源，也將整理成書，預計明年出版第3本，成為花蓮公民海洋教材。

海洋聲學專家、計畫共同主持人溫在昇指出，π計畫最大亮點在於結合在地賞鯨產業與公民科學能量，而非昂貴的研究船，若能擴大這種模式，將成為台灣深海監測的關鍵基礎。

花蓮縣福爾摩沙協會表示，未來將繼續與多羅滿賞鯨與海幫手志工合作，擴大聲紋資料與鯨豚生態研究，呼籲更多企業與民眾加入，讓這項民間科學計畫得以長期進行。

花蓮 抹香鯨 鯨豚
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

蘋果小規模裁員 縮編銷售團隊加強客戶互動

蘋果罕見裁員 傳銷售部門精簡數十人

花蓮專勤隊駕駛涉酒駕 移民署：抽血未檢出已申訴

1500輛共享自行車即將進軍花蓮 採固定樁站點避停放亂象

相關新聞

台電推動四接工程基市府會商對策 謝國樑：兼顧市民安全與能源發展

台電更新改建位在基隆的協和發電廠，環境影響評估已獲審查通過。基市府今天表示，將請台電工程可能發生的風險進行量化分析，供市...

基市立游泳池閉門謝客3個月 營運45年首度大維修 淡季施工降低衝擊

基隆市市立游泳池使用超過45年，出現池體滲水等結構安全疑慮，教育處召開說明會取得各方共識，決定在12月淡季到過年期間整修...

元大金及三陽共同捐出300輛全新機車 與經濟部協助花蓮災後復原

馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重災情，元大金控與三陽工業共同捐贈300輛全新機車，經濟部自24日至26日，會同行政院...

公私協力打造城市新亮點！國泰世華：感謝在基隆有賺到錢 才能改造門面

基隆市政府與位在忠一路、孝二路口的國泰世華銀行基隆分行，公私協力改造分行外的人行道後，銀行改造外牆景觀，也在今晚正式點燈...

台東部落食尚聯名餐宴以「山海風土」為靈感 沉浸式美食今起預約

台東縣府官方美食品牌「台東部落食尚」從2019年推動至今，已經陪伴逾30個部落店家從地方起步、營造在地特色，今年移師回台...

偏鄉就醫不再難…花蓮富里推救護車轉診補助 每趟最高6000元

花蓮最南端的富里鄉因醫療資源有限，弱勢族群轉診到市區大醫院，須付出高額交通與救護車費用，造成沈重負擔。為確保鄉民在緊急狀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。