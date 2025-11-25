民間團隊觀測東部海域3年 抹香鯨目擊率提升

花蓮縣福爾摩沙協會3年在台灣東部海域進行海洋聲音及影像調查，其中抹香鯨航班目擊率從11%上升至30%，顯示東部外海確實為重要棲地，觀測資料公開於國際平台，也將整理成書。

花蓮縣福爾摩沙協會創會理事長、作家廖鴻基表示，協會推動拜訪太平洋抹香鯨π計畫，希望能理解海洋生物與環境的變化，「讓我們重新找回花蓮面向太平洋的姿態，看見海的生命。」

太平洋抹香鯨π計畫自2023年啟動，以民間船隊與全台海幫手志工進行長期觀測，3年累計89趟航次、442小時航行，總計207次鯨豚目擊、16種物種；錄製359筆水下原始錄音，整理出269筆可用音檔，其中126筆為抹香鯨聲紋紀錄。

花蓮縣福爾摩沙協會今天表示，抹香鯨航班的目擊率，從首年約11%上升至約30%，顯示東部外海確是抹香鯨的重要棲地。

花蓮縣福爾摩沙協會表示，所有資料已整合為「ASACTER Database（台灣東部海域鯨豚聲紋資料庫）」，正式發布於Figshare，作為國際可引用的科學資料來源，也將整理成書，預計明年出版第3本，成為花蓮公民海洋教材。

海洋聲學專家、計畫共同主持人溫在昇指出，π計畫最大亮點在於結合在地賞鯨產業與公民科學能量，而非昂貴的研究船，若能擴大這種模式，將成為台灣深海監測的關鍵基礎。

花蓮縣福爾摩沙協會表示，未來將繼續與多羅滿賞鯨與海幫手志工合作，擴大聲紋資料與鯨豚生態研究，呼籲更多企業與民眾加入，讓這項民間科學計畫得以長期進行。