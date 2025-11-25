快訊

幸運兒是你嗎？2025年9-10月統一發票千萬特別獎開出「25834483」

「台灣有事」掀美日中角力！美媒：川普竭力避免捲入日中衝突

大馬娛樂大亨黃志明泰國車禍身亡 家屬證實遺體運回國

宜蘭擬提高生育津貼到2萬元、產檢交通費3000元

中央社／ 宜蘭25日電

宜蘭縣代理縣長林茂盛今天說，2026年起婦女生育津貼自原本新台幣1.8萬元提高到2萬元，產檢交通費自2000元提升到3000元，所需經費已納入預算案，須送議會審議，希望獲支持。

宜蘭縣政府今天發布新聞稿表示，除現金補助，社會福利服務中心社工員將持續提供到宅訪視服務，致贈玻璃奶瓶、濕紙巾、圍兜與奶粉分裝罐等新生兒用品及育兒與福利資訊，關懷產婦與新生兒健康情形，並依家庭需求提供必要協助。

宜縣府統計，去年宜蘭縣新生兒2443人，今年預估僅約1945人，持續下降讓縣府更重視生育與育兒政策重要性，希望透過擴大補助與完善服務，減輕家庭在迎接新生命時經濟壓力，營造更友善育兒環境。

宜縣府表示，所需經費已納入明年度預算案，仍須送宜蘭縣議會審議，期盼獲支持，使新制得以在2026年如期上路，讓設籍宜蘭的生育婦女獲更實質支持。

宜蘭 新生兒 生育
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

新生兒罕病篩檢納SMA 最快2026下半年上路

宜蘭4.9星親子農場說再見！「鹿爺爺」11／30最後營業　一票遊客不捨

天琴颱風最快今晚生成 賈新興：12月11日起台灣氣溫偏暖

一人獨享辦桌菜！宜蘭必去親子餐廳 「九層階梯式擺盤」超浮誇 還有一整層兒童遊戲室

相關新聞

台電推動四接工程基市府會商對策 謝國樑：兼顧市民安全與能源發展

台電更新改建位在基隆的協和發電廠，環境影響評估已獲審查通過。基市府今天表示，將請台電工程可能發生的風險進行量化分析，供市...

基市立游泳池閉門謝客3個月 營運45年首度大維修 淡季施工降低衝擊

基隆市市立游泳池使用超過45年，出現池體滲水等結構安全疑慮，教育處召開說明會取得各方共識，決定在12月淡季到過年期間整修...

元大金及三陽共同捐出300輛全新機車 與經濟部協助花蓮災後復原

馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重災情，元大金控與三陽工業共同捐贈300輛全新機車，經濟部自24日至26日，會同行政院...

公私協力打造城市新亮點！國泰世華：感謝在基隆有賺到錢 才能改造門面

基隆市政府與位在忠一路、孝二路口的國泰世華銀行基隆分行，公私協力改造分行外的人行道後，銀行改造外牆景觀，也在今晚正式點燈...

台東部落食尚聯名餐宴以「山海風土」為靈感 沉浸式美食今起預約

台東縣府官方美食品牌「台東部落食尚」從2019年推動至今，已經陪伴逾30個部落店家從地方起步、營造在地特色，今年移師回台...

偏鄉就醫不再難…花蓮富里推救護車轉診補助 每趟最高6000元

花蓮最南端的富里鄉因醫療資源有限，弱勢族群轉診到市區大醫院，須付出高額交通與救護車費用，造成沈重負擔。為確保鄉民在緊急狀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。