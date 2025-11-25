宜蘭擬提高生育津貼到2萬元、產檢交通費3000元

宜蘭縣代理縣長林茂盛今天說，2026年起婦女生育津貼自原本新台幣1.8萬元提高到2萬元，產檢交通費自2000元提升到3000元，所需經費已納入預算案，須送議會審議，希望獲支持。

宜蘭縣政府今天發布新聞稿表示，除現金補助，社會福利服務中心社工員將持續提供到宅訪視服務，致贈玻璃奶瓶、濕紙巾、圍兜與奶粉分裝罐等新生兒用品及育兒與福利資訊，關懷產婦與新生兒健康情形，並依家庭需求提供必要協助。

宜縣府統計，去年宜蘭縣新生兒2443人，今年預估僅約1945人，持續下降讓縣府更重視生育與育兒政策重要性，希望透過擴大補助與完善服務，減輕家庭在迎接新生命時經濟壓力，營造更友善育兒環境。

宜縣府表示，所需經費已納入明年度預算案，仍須送宜蘭縣議會審議，期盼獲支持，使新制得以在2026年如期上路，讓設籍宜蘭的生育婦女獲更實質支持。