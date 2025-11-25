快訊

幕後／蔣萬安與輝達副總裁相見歡 藏了3個沒說的秘密

陸就「台灣有事」告狀聯合國 日本正式回函駁斥「與事實不符」

退租、搬家結算水電超麻煩！一線房仲教學4步驟：一次搞定別白跑

台電推動四接工程基市府會商對策 謝國樑：兼顧市民安全與能源發展

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府召開「協和發電廠更新改建相關安全及減災措施會議」，討論四接改建工程可能衍生的安全議題，邀請相關領域專家學者提供市府安全把關建議。圖／基市府提供
基市府召開「協和發電廠更新改建相關安全及減災措施會議」，討論四接改建工程可能衍生的安全議題，邀請相關領域專家學者提供市府安全把關建議。圖／基市府提供

台電更新改建位在基隆的協和發電廠，環境影響評估已獲審查通過。基市府今天表示，將請台電工程可能發生的風險進行量化分析，供市府據以研擬災害搶救策略，市府也會檢視現有救災量能，是否足以因應需求。

市府指出，台灣執行協和發電廠更新改建（四接）計畫，預計在陸域拆除既有4部燃油機組，改建2部總裝置容量260萬瓩以下燃氣複循環機組及附屬設施。海域工程為興建防波堤、液化天然氣（LNG）卸收碼頭、2座各約16至18萬公秉儲槽、氣化與供氣設施等。

環境部環境影響評估審查委員會今年2月，通過四接開發計畫環境影響評估報告。台電著手推動後續作業，因廠區出現土壤汙染問題，陸域開發暫停。台電日前發包在海域興建防波堤及圍堤造地工程，因投標家數不足流標。

基市府各局處昨天在災害應變中心，召開「協和發電廠更新改建相關安全及減災措施會議」，討論四接改建工程可能衍生的安全議題，並邀請相關領域專家學者與會，提供市府安全把關建議。

專家在會中建議市府，應要求協和發電廠提出完整的安全防護計畫書，並請台電就可能發生的風險事件進行量化分析，做為市府研擬後續災害搶救策略的依據。專家也提醒市府要全面檢視現有救災量能，評估能是因應未來可能的災害需求。

基隆市長謝國樑表示，四接開發計畫應公開透明，市府後續應變會議會邀請協和發電廠人員參與討論，並依委員意見執行計畫。

謝國樑說，協和發電廠距離市中心很近，台電推動更新改建計畫，市府為了兼顧市民安全與台灣能源發展，將依據災害防救委員提出的建議嚴格把關，並從規畫到細部設計，分階段逐步落實相關安全措施，全面提升基隆面對重大能源設施災害防救能力。

基市府召開「協和發電廠更新改建相關安全及減災措施會議」，討論四接改建工程可能衍生的安全議題，邀請相關領域專家學者提供市府安全把關建議。圖／基市府提供
基市府召開「協和發電廠更新改建相關安全及減災措施會議」，討論四接改建工程可能衍生的安全議題，邀請相關領域專家學者提供市府安全把關建議。圖／基市府提供
基市府召開「協和發電廠更新改建相關安全及減災措施會議」，討論四接改建工程可能衍生的安全議題，邀請相關領域專家學者提供市府安全把關建議。圖／基市府提供
基市府召開「協和發電廠更新改建相關安全及減災措施會議」，討論四接改建工程可能衍生的安全議題，邀請相關領域專家學者提供市府安全把關建議。圖／基市府提供

災害 台電 四接
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

公私協力打造城市新亮點！國泰世華：感謝在基隆有賺到錢 才能改造門面

基隆5區汙水下水道未接管罰10萬引爆恐慌 謝國樑急安撫：尚未開罰

議員建議基隆社福園區納長照衛政大樓 謝國樑：可規畫

基隆環保局回收廠散布垃圾 謝國樑：會盡快開罰

相關新聞

基市立游泳池閉門謝客3個月 營運45年首度大維修 淡季施工降低衝擊

基隆市市立游泳池使用超過45年，出現池體滲水等結構安全疑慮，教育處召開說明會取得各方共識，決定在12月淡季到過年期間整修...

台電推動四接工程基市府會商對策 謝國樑：兼顧市民安全與能源發展

台電更新改建位在基隆的協和發電廠，環境影響評估已獲審查通過。基市府今天表示，將請台電工程可能發生的風險進行量化分析，供市...

元大金及三陽共同捐出300輛全新機車 與經濟部協助花蓮災後復原

馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重災情，元大金控與三陽工業共同捐贈300輛全新機車，經濟部自24日至26日，會同行政院...

公私協力打造城市新亮點！國泰世華：感謝在基隆有賺到錢 才能改造門面

基隆市政府與位在忠一路、孝二路口的國泰世華銀行基隆分行，公私協力改造分行外的人行道後，銀行改造外牆景觀，也在今晚正式點燈...

台東部落食尚聯名餐宴以「山海風土」為靈感 沉浸式美食今起預約

台東縣府官方美食品牌「台東部落食尚」從2019年推動至今，已經陪伴逾30個部落店家從地方起步、營造在地特色，今年移師回台...

偏鄉就醫不再難…花蓮富里推救護車轉診補助 每趟最高6000元

花蓮最南端的富里鄉因醫療資源有限，弱勢族群轉診到市區大醫院，須付出高額交通與救護車費用，造成沈重負擔。為確保鄉民在緊急狀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。