台電推動四接工程基市府會商對策 謝國樑：兼顧市民安全與能源發展

台電更新改建位在基隆的協和發電廠，環境影響評估已獲審查通過。基市府今天表示，將請台電工程可能發生的風險進行量化分析，供市府據以研擬災害搶救策略，市府也會檢視現有救災量能，是否足以因應需求。

市府指出，台灣執行協和發電廠更新改建（四接）計畫，預計在陸域拆除既有4部燃油機組，改建2部總裝置容量260萬瓩以下燃氣複循環機組及附屬設施。海域工程為興建防波堤、液化天然氣（LNG）卸收碼頭、2座各約16至18萬公秉儲槽、氣化與供氣設施等。

環境部環境影響評估審查委員會今年2月，通過四接開發計畫環境影響評估報告。台電著手推動後續作業，因廠區出現土壤汙染問題，陸域開發暫停。台電日前發包在海域興建防波堤及圍堤造地工程，因投標家數不足流標。

基市府各局處昨天在災害應變中心，召開「協和發電廠更新改建相關安全及減災措施會議」，討論四接改建工程可能衍生的安全議題，並邀請相關領域專家學者與會，提供市府安全把關建議。

專家在會中建議市府，應要求協和發電廠提出完整的安全防護計畫書，並請台電就可能發生的風險事件進行量化分析，做為市府研擬後續災害搶救策略的依據。專家也提醒市府要全面檢視現有救災量能，評估能是因應未來可能的災害需求。

基隆市長謝國樑表示，四接開發計畫應公開透明，市府後續應變會議會邀請協和發電廠人員參與討論，並依委員意見執行計畫。