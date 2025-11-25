基市立游泳池閉門謝客3個月 營運45年首度大維修 淡季施工降低衝擊

基隆市市立游泳池使用超過45年，出現池體滲水等結構安全疑慮，教育處召開說明會取得各方共識，決定在12月淡季到過年期間整修，施工期間泳池暫停對外開放。，並研議農曆年後重新開放試營運期間，是否提供市民優惠票價等措施。

基隆市立游泳池在1980年完工，至今已使用45年，市府檢視現況，存在泳池結構下方滲水、場內照明不足、磁磚破損及游泳訓練跳水台高度調整等問題，影響使用者安全。

基隆市立體育場長林柏樹表示，市立游泳池下方滲水嚴重，池體安全結構修繕刻不容緩。去年向教育部體育署（運動部前身）申請優化運動場館及環境計畫，爭取到修繕經費1300 萬元，並在今年 9月23日開工，先施作周邊觀眾席磁磚改善等項目。

體育場本月7日邀集經常使用市立游泳池單位，包含各級學校體育促進會代表、各游泳協會、體育會及民意代表召開說明會議，最終取得12月淡季到過年期間整修的共識，將影響程度降至最低。施工內容主要是解決泳池地下結構體安全問題，燈光照度不明、選手游泳訓練跳水台高度等問題也會一併處理。

教育處說，基隆市立游泳池今年12月1日起至明年2月28日，封館3個月進行整修，施工期間泳池暫停對外開放，預計農曆年後開放，迎來全新照明、安全跳水台等完善場域設施，提供市民更安全、舒適的運動環境。