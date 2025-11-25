花蓮馬太鞍溪屢暴漲毀路基 涵管便道估11月底搶通

花蓮馬太鞍溪橋臨時涵管便道之前評估，如堰塞湖、天候及水位穩定預定10個工作天完成搶通，但日前發生多次水位暴漲，沖毀已完成的路基等情形，公路局預估11月底搶通便道。

颱風鳳凰造成花蓮萬榮鄉明利村泥流溢淹災情，公路局東區養護工程分局今天發布訊息表示，颱風後，馬太鞍溪南側（右）水位仍較大，花蓮工務段11月15日已先從北側便道進場搶修，觀察至16日南側水位略下降後，同時進行南下便道搶修。因河床水路已偏南側，配合河床現地水路位置，增設小跨度鋼便橋，以增加通洪斷面。

東區養護工程分局指出，11月18日清晨發生無預警水位暴漲，將連3日已完成水路改道作業，均遭沖毀以致影響搶修進度約2天。而20日、21日、22日發生數度水位暴漲沖毀已完成路基及影響鋼便橋施工，共影響搶修工作3天，連之前水位暴漲，共影響5天。

公路局東區養護工程分局花蓮工務段表示，因應馬太鞍溪水位變化，於11月19日召集相關單位現勘，研商建立更緊密的聯防與即時通報機制，強化水情掌握及提升緊急應變效率。

近2日水位趨緩，天氣晴朗，搶修團隊趕辦小跨度鋼便橋及排水工作，目前北上便道小跨度鋼便橋長24公尺（3跨，每跨8公尺）已完成；南下便道小跨度鋼便橋預定今天完成，後續將積極辦理路基填築及瀝青混凝土、標線等路面工程與安全防護作業，預估11月底完成便道搶通。

至於原計畫中的鋼便橋工程，同樣受颱風及後續水位不定時暴漲與尚未施工鋼柱位的災後水路等因素，對工區影響共7天，經公路局東區養護工程分局與廠商召開因應會議，廠商承諾再增加1組機具及人力趕辦，預定民國115年1月底前完工通車為目標。

公路局東區養護工程分局花蓮工務段指出，搶修團隊將持續密切注意水情變化，並於確保施工安全下全力加速搶修便道，以維護用路人安全與地方交通順暢。