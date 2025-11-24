公私協力打造城市新亮點！世華銀行：感謝在基隆有賺到錢 才能改造門面
基隆市政府與位在忠一路、孝二路口的國泰世華銀行基隆分行，公私協力改造分行外的人行道後，銀行改造外牆景觀，也在今晚正式點燈。市長謝國樑說，將持續公私部門合作，讓港都夜色成為展現溫度與活力的新風景。
基市府今晚在海洋廣場舉辦世華銀行基隆分行點燈儀式，謝國樑和副市長邱佩琳、立委林沛祥、副議長楊秀玉和多名議員到場，國泰世華銀行營運長張經理也帶領世華同仁出席。共同見證外牆燈光亮起，象徵基隆城市景觀夜態邁入新里程碑。
世華銀行未來每晚7時至10時，將以整點報時方式亮燈，展現城市節奏與光影美感。謝國樑說，忠一路是北台灣海港迎接國際旅客的門面，城隍廟人行地下道與國泰世華分行外牆同步完工，正是民間企業與市府攜手合作，以「美學」和「公私協力」共繪港都風景的實例。
謝國樑表示，這次合作從建築立面與周邊景觀著手，為基隆夜間景觀注入嶄新光彩與層次。城市美學的變革是一場從細節出發、以人為本的行動。市府將持續建立公私部門信任與合作機制，從日常景觀中重新發現城市底蘊，讓港都的夜色成為展現溫度與活力的新風景。
邱佩琳表示，這次合作不僅展現政府與企業共同維護市容的成果，也體現環境永續（ESG）與社會共榮的精神。市府與優質企業攜手於海洋廣場及港口節點推動都市再生與美學工程，落實永續理念。
張經理說，世華銀行在基隆設分行已經17年，在地深耕，感謝各界的支持，才能夠營運17年，才能夠賺到錢裝修門面。
張經理表示，市府團隊邀請銀行參與地下道整建工程，銀行團隊很認真的在想，這個有海，有陽光，有雨水的城市到底要如何打造，並且花了很多的時間設計，結合企業ESG概念，所以外牆玻璃幃幕使用很多環保用料，外牆改造後，連結地下道亮起來，成為港口夜景的一部分。
世華銀行基隆銀行外牆燈光設計，取材基隆的五大元素：海、雨、水、風、光。首段以星芒漸亮，象徵城市啟航與新生，接著光芒漣漪，映照開港百年的榮耀。第三段是港灣波光，呈現流動與生命力，第四段以落雨光影象徵滋養與永續，最後以「光盒子」化為雙座燈塔，迎接歸航的每位市民。
