快訊

川普要擔心了？南韓喊話台灣合作爭取晶片關稅優待 學者提3關鍵癥結點

聽新聞
0:00 / 0:00

台東部落食尚聯名餐宴以「山海風土」為靈感 沉浸式美食今起預約

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東部落美食此次以「台東釀．旅行」為主題，由四葉餐旅集團SOL-Tainan餐廳廚師團隊與在地部落店家聯名發表。圖／娜路彎大酒店提供
台東部落美食此次以「台東釀．旅行」為主題，由四葉餐旅集團SOL-Tainan餐廳廚師團隊與在地部落店家聯名發表。圖／娜路彎大酒店提供

台東縣府官方美食品牌「台東部落食尚」從2019年推動至今，已經陪伴逾30個部落店家從地方起步、營造在地特色，今年移師回台東市區舉辦，今天下午在娜路彎大酒店舉辦發表會，展現部落料理回到土地、回到產地的深厚連結，即日起開放沉浸式部落美食預購體驗。

縣府攜手四葉國際餐旅集團舉辦聯名發表會，此次以「台東釀．旅行」為主題，由四葉餐旅集團SOL-Tainan餐廳廚師團隊和興山號、髒孩子工作室、卡那歲工作坊、里漾餐廳、三個男人、卜拉米、力卡珈琲、少妮媱手工烘焙坊等部落店家一同聯名發表，會中簽署餐飲技術授權以保護品牌創新成果。

縣府表示，此次聯名餐宴由今年拿下台南市府城國際廚藝大賽2金2銀的「四葉國際餐旅集團」領軍，台東部落食尚店家也跳脫原住民料理框架，激盪出嶄新火花。

廚師團隊說明，餐宴以台東的大山大海為創作核心，六道餐點皆以山海風土為靈感。迎賓飲〈山．穗之氣泡〉以帶有果香層次的氣泡飲象徵山林清晨的霧氣。前菜〈海．浪語之塔〉融合海味元素與脆爽蔬材，呈現東海岸的奔放與清麗。

湯品〈黑湯鍋．地之潤〉以黑色系食材與根莖香氣為主軸，象徵土地孕育的力量。米食〈稻光之饗〉以在地契作稻米為主體，搭配部落香料與煙燻風味。主菜〈炙語．山谷之火〉運用直火料理手法，引出肉品或山野食材的濃厚香氣，象徵山林之火的生命力。甜品〈穀．蜜語之韻〉以穀物、蜂蜜與天然果香打造柔和收尾。

縣府指出，沉浸式聯名餐宴參考售價為1980元+10% 服務費，以實惠價格呈現高規格體驗，期望讓更多遊客與在地居民都能品味台東部落食材的美好。開放民眾預訂體驗，詳情可見台東部落食尚臉書、官網https://ttstylefood-travel.org/或臺東娜路彎大酒店官網https://www.naruwan-hotel.com.tw/tw_new/hotel-main.html

官方美食品牌「台東部落食尚」聯名餐宴今年以台東的大山大海為發想核心，六道餐點皆以山海風土為創作靈感。圖／台東縣府提供
官方美食品牌「台東部落食尚」聯名餐宴今年以台東的大山大海為發想核心，六道餐點皆以山海風土為創作靈感。圖／台東縣府提供

台東 食材 料理
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

LOPIA「黑毛和牛買1送1」瘋搶！總經理狂致歉 明年「展店計畫」意外曝光

台北信義區化身「歐洲小鎮」！「台北歐洲冬季嘉年華」4天限定登場　66 大攤位×雙舞台×法國插畫家工作坊一次看

重新定義沖繩旅遊新高度！「沖繩海麗客蘭尼度假村」開啟頂級款待嶄新篇章　冬日限定恆溫泳池、海上體驗與星級美食

月底吃福勝亭免200元！一日限定「開運豬排定食」每人187元開吃 加碼領券「經典2定食+炸物+飲料喝到飽」只要399元

相關新聞

台東部落食尚聯名餐宴以「山海風土」為靈感 沉浸式美食今起預約

台東縣府官方美食品牌「台東部落食尚」從2019年推動至今，已經陪伴逾30個部落店家從地方起步、營造在地特色，今年移師回台...

偏鄉就醫不再難…花蓮富里推救護車轉診補助 每趟最高6000元

花蓮最南端的富里鄉因醫療資源有限，弱勢族群轉診到市區大醫院，須付出高額交通與救護車費用，造成沈重負擔。為確保鄉民在緊急狀...

戶外滅火器自爆嚇到居民…基市府：已採購新滅火器 會加速汰舊換新

基隆市通仁街1支放在戶外的滅火器，今天「自爆」，民眾憂心救災設備反而潛藏危害疑慮。基市府民政處長呂謦煒表示，已採購全新滅...

宜蘭打造穆斯林旅宿環境友善化程度僅次北市 累計55家業者通過驗證

宜蘭縣政府致力推動穆斯林友善環境輔導工作，鼓勵觀光業提升對穆斯林友人的接待服務，累計至今已有55家業者通過穆斯林友善驗證...

1500輛共享自行車即將進軍花蓮 採固定樁站點避停放亂象

花蓮縣今年推動共享自行車，縣府觀光處表示，相關建置計畫已通過花東基金補助並獲國發會核可，目前正等待行政院最終核定，規畫將...

蘇澳淹水啟示錄！分洪計畫送中央10個月災後才核定 有無苦民所苦？

一場蘇澳水患淹出民怨，說好的「蘇澳溪分洪工程」呢？增加經費修改計畫為何遲遲到災後才核定？行政院長卓榮泰勘災時說，要把增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。