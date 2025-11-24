台東部落食尚聯名餐宴以「山海風土」為靈感 沉浸式美食今起預約

台東縣府官方美食品牌「台東部落食尚」從2019年推動至今，已經陪伴逾30個部落店家從地方起步、營造在地特色，今年移師回台東市區舉辦，今天下午在娜路彎大酒店舉辦發表會，展現部落料理回到土地、回到產地的深厚連結，即日起開放沉浸式部落美食預購體驗。

縣府攜手四葉國際餐旅集團舉辦聯名發表會，此次以「台東釀．旅行」為主題，由四葉餐旅集團SOL-Tainan餐廳廚師團隊和興山號、髒孩子工作室、卡那歲工作坊、里漾餐廳、三個男人、卜拉米、力卡珈琲、少妮媱手工烘焙坊等部落店家一同聯名發表，會中簽署餐飲技術授權以保護品牌創新成果。

縣府表示，此次聯名餐宴由今年拿下台南市府城國際廚藝大賽2金2銀的「四葉國際餐旅集團」領軍，台東部落食尚店家也跳脫原住民料理框架，激盪出嶄新火花。

廚師團隊說明，餐宴以台東的大山大海為創作核心，六道餐點皆以山海風土為靈感。迎賓飲〈山．穗之氣泡〉以帶有果香層次的氣泡飲象徵山林清晨的霧氣。前菜〈海．浪語之塔〉融合海味元素與脆爽蔬材，呈現東海岸的奔放與清麗。

湯品〈黑湯鍋．地之潤〉以黑色系食材與根莖香氣為主軸，象徵土地孕育的力量。米食〈稻光之饗〉以在地契作稻米為主體，搭配部落香料與煙燻風味。主菜〈炙語．山谷之火〉運用直火料理手法，引出肉品或山野食材的濃厚香氣，象徵山林之火的生命力。甜品〈穀．蜜語之韻〉以穀物、蜂蜜與天然果香打造柔和收尾。