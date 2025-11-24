快訊

45年基隆市立游泳池滲水 12月起封館3個月整修

中央社／ 基隆24日電

基隆市立游泳池開放使用至今已45年，泳池結構下方滲水等問題，嚴重影響使用安全，市府將從12月1日起至明年2月28日封館3個月整修，預計明年3月開放。

基隆市立體育場場長林柏樹今天透過新聞稿表示，市府去年積極向運動部申請優化運動場館及環境計畫，爭取到泳池修繕經費共新台幣1300萬元，針對觀眾席磁磚等項目修繕，工程已於9月23日開工。

林柏樹說，因泳池下方滲水嚴重，池體結構修繕已刻不容緩，市府11月7日會同各級學校體育促進會代表、各游泳協會、體育會及民意代表召開說明會議，最終達成共識，決定於泳池12月淡季到過年期間整修，力求將影響程度降至最低，並於施工期間泳池暫停對外開放。

基隆市政府教育處表示，除主要修繕泳池地下結構體外，泳池長年燈光照度不足、選手游泳訓練跳水台高度問題，也將一併妥善處理，市府正研議明年3月重新開放試營運期間，提供市民優惠票價等措施。

基隆 體育 運動
