偏鄉就醫不再難…花蓮富里推救護車轉診補助 每趟最高6000元

花蓮最南端的富里鄉因醫療資源有限，弱勢族群轉診到市區大醫院，須付出高額交通與救護車費用，造成沈重負擔。為確保鄉民在緊急狀況下能即時得到治療，富里鄉公所宣布自明年1月1日起推動「救護車轉診補助」，符合資格者每年可申請2次、每趟6000元補助。

富里鄉長江東成表示，偏鄉就醫不便已是長期挑戰，尤其遇到突發疾病、必須在短時間內轉診至其他醫療院所時，救護車費用往往讓弱勢家庭難以負荷，為減輕居民在緊急醫療上的經濟壓力，鄉公所決定推出「救護車轉診補助」措施，盼讓鄉民在最關鍵的時刻無後顧之憂。

補助對象鎖定鄉內低收入戶、中低收入戶、領有中低收入老人生活津貼及身心障礙者生活補助者，並須設籍於富里鄉，且近一年內在國內居住滿183天、未受政府安置收容。只要經指定醫療院所醫師評估需在24小時內轉診至縣內其他醫療機構者，即可提出申請。

鄉公所提醒民眾，補助內容限定縣內轉診路線，申請時需於3個月內檢附申請表、身分資格證明、轉診相關文件、轉出與轉入院所的診斷證明、收據及金融帳戶影本，並送至各村辦公處或鄉公所社會課辦理。