快訊

大陸施壓高市早苗「台灣有事論」 美學者揭真實目的：日本無須讓步

「台灣第一美女」蕭薔慈善年曆30年 22吋「性感腰精」驚人狀態曝光

大陸對高市怒火燒向「台日交流協會」 央視發文警告：軟骨頭媚日

偏鄉就醫不再難…花蓮富里推救護車轉診補助 每趟最高6000元

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
富里鄉長江東成（前）宣布，明年1月1日起推動「救護車轉診補助」，符合資格者每年可申請2次、每趟6000元補助。圖／富里鄉公所提供
富里鄉長江東成（前）宣布，明年1月1日起推動「救護車轉診補助」，符合資格者每年可申請2次、每趟6000元補助。圖／富里鄉公所提供

花蓮最南端的富里鄉因醫療資源有限，弱勢族群轉診到市區大醫院，須付出高額交通與救護車費用，造成沈重負擔。為確保鄉民在緊急狀況下能即時得到治療，富里鄉公所宣布自明年1月1日起推動「救護車轉診補助」，符合資格者每年可申請2次、每趟6000元補助。

富里鄉長江東成表示，偏鄉就醫不便已是長期挑戰，尤其遇到突發疾病、必須在短時間內轉診至其他醫療院所時，救護車費用往往讓弱勢家庭難以負荷，為減輕居民在緊急醫療上的經濟壓力，鄉公所決定推出「救護車轉診補助」措施，盼讓鄉民在最關鍵的時刻無後顧之憂。

補助對象鎖定鄉內低收入戶、中低收入戶、領有中低收入老人生活津貼及身心障礙者生活補助者，並須設籍於富里鄉，且近一年內在國內居住滿183天、未受政府安置收容。只要經指定醫療院所醫師評估需在24小時內轉診至縣內其他醫療機構者，即可提出申請。

鄉公所提醒民眾，補助內容限定縣內轉診路線，申請時需於3個月內檢附申請表、身分資格證明、轉診相關文件、轉出與轉入院所的診斷證明、收據及金融帳戶影本，並送至各村辦公處或鄉公所社會課辦理。

富里 救護車 低收入戶
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

北市建國高架3車連環撞！撞休旅車又被遊覽車追撞 救護車駕駛送醫

知名后豐鐵馬道幼童被撞重傷 警騎車載到遠處救護車接運

1500輛共享自行車即將進軍花蓮 採固定樁站點避停放亂象

花蓮景點推薦｜日式老屋、花園、防空洞、神社交織海洋故事

相關新聞

偏鄉就醫不再難…花蓮富里推救護車轉診補助 每趟最高6000元

花蓮最南端的富里鄉因醫療資源有限，弱勢族群轉診到市區大醫院，須付出高額交通與救護車費用，造成沈重負擔。為確保鄉民在緊急狀...

戶外滅火器自爆嚇到居民…基市府：已採購新滅火器 會加速汰舊換新

基隆市通仁街1支放在戶外的滅火器，今天「自爆」，民眾憂心救災設備反而潛藏危害疑慮。基市府民政處長呂謦煒表示，已採購全新滅...

宜蘭打造穆斯林旅宿環境友善化程度僅次北市 累計55家業者通過驗證

宜蘭縣政府致力推動穆斯林友善環境輔導工作，鼓勵觀光業提升對穆斯林友人的接待服務，累計至今已有55家業者通過穆斯林友善驗證...

1500輛共享自行車即將進軍花蓮 採固定樁站點避停放亂象

花蓮縣今年推動共享自行車，縣府觀光處表示，相關建置計畫已通過花東基金補助並獲國發會核可，目前正等待行政院最終核定，規畫將...

蘇澳淹水啟示錄！分洪計畫送中央10個月災後才核定 有無苦民所苦？

一場蘇澳水患淹出民怨，說好的「蘇澳溪分洪工程」呢？增加經費修改計畫為何遲遲到災後才核定？行政院長卓榮泰勘災時說，要把增加...

星期評論／蘇澳治水經費 不該成政治籌碼

一場蘇澳水患淹出民怨，說好的「蘇澳溪分洪工程」一拖15年引發議論，中央遲未核定修改計畫，使得工程無法發包。行政院長卓榮泰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。