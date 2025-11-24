聽新聞
戶外滅火器自爆嚇到居民…基市府：已採購新滅火器 會加速汰舊換新
基隆市通仁街1支放在戶外的滅火器，今天「自爆」，民眾憂心救災設備反而潛藏危害疑慮。基市府民政處長呂謦煒表示，已採購全新滅火器，汰換這次自爆同型的舊滅火器，未來會加快更換速度。
基隆市中山區居仁里通仁街84巷內，2022年8月間發生滅火器自爆意外。事隔3年多，里內165巷內今天又有滅火器自爆，里長洪文慶感嘆滅火器還沒發揮救災功能，反而先威脅到里民的生命財產安全。
呂謦煒說，採購新滅火器汰換舊滅火器，將加速更換進度。民政處也會請全市7個行政區的區公所加強巡檢，若發現滅火器有外觀鏽蝕等異常情況，立即回報並更換，避免發生類似案件，危及民眾安全。
基隆消防局火災預防科長黃琦初表示，放在戶外的滅火器因為風吹雨打，可能受損，消防局每3年更新一次。
消防局列冊管理的滅火器有7000多支，黃琦初說，早上爆裂這支滅火器不在列管名冊內，原因可能是滅火器放在戶外，民眾可以移動，比如把滅火器改放在住家門口附近，新放置地點的滅火器就不在清冊內，沒有辦法回收或更新。
黃琦初提醒民眾，如果移動滅火器一定要跟區公所通報核備，消防局才能據以更新清冊資料，將來才能採購更換。針對發生未列冊滅火器爆裂事件，消防局會再發函請各區的區公所幫忙清查，回報不在清冊內的滅火器，再由消防局聯絡廠商回收。
