宜蘭打造穆斯林旅宿環境友善化程度僅次北市 累計55家業者通過驗證

宜蘭縣政府致力推動穆斯林友善環境輔導工作，鼓勵觀光業提升對穆斯林友人的接待服務，累計至今已有55家業者通過穆斯林友善驗證、驗證項目共68項，名列全國第二，友善化程度僅次於台北市。今天在香格里拉冬山河渡假飯店舉辦成果發表，同時表揚今年通過友善驗證的10家業者。

通過穆斯林友善驗證的業者涵蓋旅宿、餐飲及體驗活動等，包括礁溪鄉水屋厚茶MFR友善餐廳（飲品點心），三星鄉的朋友+Villa MFA友善旅宿、大禾蜜工坊MFEA友善體驗活動，五結鄉的無所時時MFR友善餐廳（飲品點心）、頂水樓民宿MFA友善旅宿（不含早餐）、蘭陽窯MFEA友善體驗活動，冬山鄉的春不老驛站MFR友善餐廳、8 IBU廚房x冬瓜山書店MFR友善餐廳、聊吧MFR友善餐廳（飲品點心），蘇澳鎮的光之旅MFA友善旅宿（含早餐）。

縣政府工商旅遊處表示，穆斯林旅遊市場為全球快速成長的觀光族群，其宗教習慣不同，縣府積極輔導業者建置友善環境，強化國際觀光市場形象與競爭力，何況宜蘭擁有山海相依的自然景觀、豐富的人文風情與產業特色，讓旅客在體驗宜蘭之美的同時，也能感受到友善與包容的服務。

據統計，宜蘭累計共有55家業者通過穆斯林友善驗證、驗證項目68項，名列全國第二，顯示地方業者對友善觀光的重視與投入，宜蘭若能結合便利的交通及購物，搭配自然景觀與休閒體驗，相輔相成，將成為穆斯林旅客最理想的旅遊選擇路線。

今天成果發表會中，各家業者展示拿手的穆斯林美食餐飲、舒適的穆斯林住宿環境及遊程體驗活動，豐富多元。