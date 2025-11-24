快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「迎一波大好運」：短期內荷包飽滿

設子公司資本額李四川說要8億 輝達副總裁：什麼！這麼小的錢

逼烏克蘭割地的美式施壓！28點和平計畫爭點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

1500輛共享自行車即將進軍花蓮 採固定樁站點避停放亂象

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣今年推動共享自行車，計畫已通過花東基金補助並獲國發會核可，目前正等待行政院最終核定，規畫將有1500輛自行車。本報資料照片
花蓮縣今年推動共享自行車，計畫已通過花東基金補助並獲國發會核可，目前正等待行政院最終核定，規畫將有1500輛自行車。本報資料照片

花蓮縣今年推動共享自行車，縣府觀光處表示，相關建置計畫已通過花東基金補助並獲國發會核可，目前正等待行政院最終核定，規畫將有1500輛自行車，採固定樁式；花蓮幅員廣大，若能透過共享自行車補強交通接駁，不僅便利縣民，也打造更友善的慢旅行環境。

東部目前僅台東縣有共享自行車，過去花蓮縣議員楊華美多次建議縣府推動，認為是解決交通壅塞、減少碳排的手段，不只服務遊客，更造福地方鄉親，縣府採納後已著手規畫。

花蓮縣政府觀光處長余明勲指出，規畫在全縣建置約1500輛共享自行車，站點將依人口與觀光需求分配，特別在人潮密集區將優先規畫；在蒐集建站地點時會廣納地方意見，希望站點對於大眾來說都很方便，讓縣民與遊客提高使用共享自行車意願。

針對最快什麼時候開始建置，余明勲坦言，目前卡在中央核定函尚未下來，「只要核定函一下來，就能啟動標案」透露上周已主動致電中央單位詢問，希望能盡快通過，以利縣府提前作業、縮短等待期。

余明勲說，目前朝「固定樁式」方向規畫，避免以往無樁單車造成的隨意停放亂象，提高公共空間品質。他認為，只要能真正改善交通、提升使用率，共享自行車未來可成為花蓮觀光與日常交通的重要助力。

自行車 花蓮縣政府 行政院 公共

延伸閱讀

花蓮景點推薦｜日式老屋、花園、防空洞、神社交織海洋故事

雲林「清溝大作戰」疏濬長度1200公里 導入智慧監控防災

北部單車隊載耶誕祝福挺進花蓮光復鄉 芥菜種會災後2個月送暖

花蓮洪災後2個月 芥菜種會串聯全台陪光復重建

相關新聞

1500輛共享自行車即將進軍花蓮 採固定樁站點避停放亂象

花蓮縣今年推動共享自行車，縣府觀光處表示，相關建置計畫已通過花東基金補助並獲國發會核可，目前正等待行政院最終核定，規畫將...

宜蘭打造穆斯林旅宿環境友善化程度僅次北市 累計55家業者通過驗證

宜蘭縣政府致力推動穆斯林友善環境輔導工作，鼓勵觀光業提升對穆斯林友人的接待服務，累計至今已有55家業者通過穆斯林友善驗證...

蘇澳淹水啟示錄！分洪計畫送中央10個月災後才核定 有無苦民所苦？

一場蘇澳水患淹出民怨，說好的「蘇澳溪分洪工程」呢？增加經費修改計畫為何遲遲到災後才核定？行政院長卓榮泰勘災時說，要把增加...

星期評論／蘇澳治水經費 不該成政治籌碼

一場蘇澳水患淹出民怨，說好的「蘇澳溪分洪工程」一拖15年引發議論，中央遲未核定修改計畫，使得工程無法發包。行政院長卓榮泰...

星期評論／台東美景無價 公部門護樹應以身作則

台東山海美景是無價的天然資產，然而鹿野綠色隧道、豐年機場、東中人行道及東商陸續發生不當修剪路樹或砍樹事件，管理單位常以「...

宜蘭礁溪溫泉燈花季試燈遊客搶先看 高5米主燈「泉華共舞」浪漫繽紛

邁入第6年「礁溪溫泉燈花季」即將登場，鄉公所這兩天進行試燈，高達5公尺的主燈「泉華共舞」亮相，搭配一旁「彩蝶森林」燈海及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。