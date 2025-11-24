1500輛共享自行車即將進軍花蓮 採固定樁站點避停放亂象

花蓮縣今年推動共享自行車，縣府觀光處表示，相關建置計畫已通過花東基金補助並獲國發會核可，目前正等待行政院最終核定，規畫將有1500輛自行車，採固定樁式；花蓮幅員廣大，若能透過共享自行車補強交通接駁，不僅便利縣民，也打造更友善的慢旅行環境。

東部目前僅台東縣有共享自行車，過去花蓮縣議員楊華美多次建議縣府推動，認為是解決交通壅塞、減少碳排的手段，不只服務遊客，更造福地方鄉親，縣府採納後已著手規畫。

花蓮縣政府觀光處長余明勲指出，規畫在全縣建置約1500輛共享自行車，站點將依人口與觀光需求分配，特別在人潮密集區將優先規畫；在蒐集建站地點時會廣納地方意見，希望站點對於大眾來說都很方便，讓縣民與遊客提高使用共享自行車意願。

針對最快什麼時候開始建置，余明勲坦言，目前卡在中央核定函尚未下來，「只要核定函一下來，就能啟動標案」透露上周已主動致電中央單位詢問，希望能盡快通過，以利縣府提前作業、縮短等待期。

余明勲說，目前朝「固定樁式」方向規畫，避免以往無樁單車造成的隨意停放亂象，提高公共空間品質。他認為，只要能真正改善交通、提升使用率，共享自行車未來可成為花蓮觀光與日常交通的重要助力。