蘇澳淹水啟示錄！分洪計畫送中央10個月災後才核定 有無苦民所苦？

一場蘇澳水患淹出民怨，說好的「蘇澳溪分洪工程」呢？增加經費修改計畫為何遲遲到災後才核定？行政院長卓榮泰勘災時說，要把增加的21億納入明年4年1000億元計畫預算，盼立委支持。其實分洪工程期程5年，計畫核定就能發包施工，保護人民安全，至於增加的經費逐年編列即可，究竟是什麼盤算？要把治水救命錢拿去綁大預算？

侵襲宜蘭的颱風以前大多在夏天，但是對蘇澳人來說，夏末秋颱，挾著東北季風共伴效應帶來的超大豪雨才是可怕。99年梅姬颱風，蘇澳地區連續4小時的時雨量，每小時都超過100毫米，最大時雨量181.5毫米，創下台灣最高紀錄，奪走38條人命。

不幸慘劇之後有了「蘇澳溪分洪工程」，經濟部水利署於102年12月完成工程規劃，環評階段討論出水口用地、民意協調等就花了7年時間，109年8月通過環境影響評估說明書，時間等待真的有點長！112年3月行政院核定「蘇澳溪分洪工程」，計畫期程113年至116年，總經費54.13億元，後續經費若籌措不足，由航港建設基金協助。

113年3月，經濟部水利署討論基本設計及施工諮詢，此時發現經費不足，4月由縣政府提報修改計畫到經濟部水利署，爭取經費總經費調整為75.68億元，經濟部審議通過修改計畫於去年底送行政院，國發會於今年元月完成審議，就只差行政院核定就能進入細部設計及工程發包，但沒有下文。

期間，水利署及行政院政委陳金德都曾經關切，直至花蓮堰塞湖溢流致馬太鞍溪破堤成災，縣府10月初再度去函請中央盡速核定。

今年11月11日，鳳凰颱風挾帶可怕的水患又來了，重災區淹逾一層樓高，民眾怒批：分洪工程一拖15年，為何不趕快動工？其實，國發會今年元月審議通過修改計畫，就完成全部審查程序，只剩行政院簽核公文，應該很快，但修改計畫卻從元月放到11月災後才核定。

水患隔天，行政院長卓榮泰來勘災，允諾蘇澳溪分洪工程沒問題，但預算要納入明年四年1000億元的全台縣市管河川治水計畫，希望立法院審查預算時支持。換言之，如果立法委員有人不支持這1000億元計畫預算，蘇澳溪分洪工程是否就繼續拖下去？

中央高官勘災，看到災民慘況，心中是否苦民所苦？為何要拿21億餘元治水救命錢，當成審查預算的政治攻防籌碼，引來民怨與爭議排山倒海，行政院於勘災後隔天火速核定計畫。

其實，112年3月第一次核定計畫54.13億元，已經有逐年撥經費下來執行周邊工程，用地取得作業也將於最近完成，只是主要分洪工程占了其中絕大部分預算，行政院未核定計畫，水利署就不能進入細部計畫及主工程發包。