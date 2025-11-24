聽新聞
星期評論／蘇澳治水經費 不該成政治籌碼

聯合報／ 本報記者戴永華

一場蘇澳水患淹出民怨，說好的「蘇澳溪分洪工程」一拖15年引發議論，中央遲未核定修改計畫，使得工程無法發包。行政院長卓榮泰勘災時說，把增修的21億元經費納入明年4年1000億治水計畫，盼立院支持。為何不是立即核定計畫，讓工程可加速進入發包程序？難怪被質疑把救命錢當籌碼綁年度計畫預算。

侵襲宜蘭的颱風以往大多在夏天，對蘇澳人來說，夏末秋颱挾東北季風共伴效應帶來的超大豪雨才是可怕。2010年梅姬颱風，蘇澳地區最大時雨量達181.5毫米，創下台灣最高紀錄，奪走38條人命。

不幸慘劇之後有了蘇澳溪分洪工程，2013年12月經濟部水利署完成工程規畫，之後討論出水口用地、民意協調等環評階段就花7年，2020年8月通過環境影響評估說明書，直到2023年3月行政院核定蘇澳溪分洪工程，總經費54.13億元。

2024年3月，水利署討論工程基本設計，發現因物價調漲，經費不足，縣政府4月提報修改計畫到水利署，爭取總經費調整為75.68億元，經濟部審議通過於去年底送行政院，行政院國發會今年元月完成審議，只差行政院核定就能進入細部設計及工程發包。

今年11月11日，水患噩夢又來，重災區淹逾1層樓高，水患隔天，卓揆勘災時說要把增加的21億經費納入明年4年1000億元計畫預算，喊話要立委支持；換言之，如果立委有人不支持，蘇澳溪分洪工程是否繼續拖下去？為何要拿21億治水救命錢，拿去當審查預算的政治攻防籌碼。

官員目睹災民慘況，真的有苦民所苦？眼看民怨如排山倒海，行政院於勘災後隔天火速核定計畫。當極端氣候成常態，工程早發包早完工，就能早一天保障人民生命財產安全，官員勘災竟是泛政治化，人民無法接受，終招致民意反撲。

