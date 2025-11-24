星期評論／台東美景無價 公部門護樹應以身作則

台東山海美景是無價的天然資產，然而鹿野綠色隧道、豐年機場、東中人行道及東商陸續發生不當修剪路樹或砍樹事件，管理單位常以「錯誤樹種」、「難道樹比人重要」等說法合理化粗暴行為，社會若持續不在意綠樹承載人與自然共生共榮的價值，只會為下一代留下冷冰冰的水泥城市。

綠樹有助減緩熱島效應，具淨化空氣、減碳、水土保持及提供鳥類棲息等優點，台東武陵、鹿野、卑南3大綠色隧道是著名景點，池上金城武樹更吸引無數遊客拍照打卡，成為台東發展觀光的經濟命脈，但近年綠樹卻慘遭不當修剪對待。

鹿野鄉公所以颱風吹斷樹枝，影響百姓生活和耕作為由，採取齊頭式工法修剪龍田路小葉欖仁，1.2公里長的優雅路樹變成「電線桿」。修樹人理所當然認為「明年春天會自然再長出新枝葉」，絲毫未顧及，若未妥善修剪不僅破壞景觀，嚴重還會造成樹木死亡。

早年不少鄉鎮公所公共造產種植經濟果樹，像芒果樹落果，曾導致機車騎士摔傷，校園椰子果實或樹枝曾砸傷人或損毀車輛，近年最受詬病的，無非是路樹容易竄根、破壞人行道鋪面；或開花期散發濃郁惡臭味道，人樹衝突不斷。

樹木不是不能砍，不能移，而應遵守作業規範，也要聆聽公民團體及社區居民意見。很多人自豪台東樹很多、綠地很多，但樹多不代表可以任意揮霍或隨意砍除，公部門或學校更應該以身作則、愛護綠樹，才能讓樹木充分發揮淨化、美化環境的價值，甚或成為觀光的利基。