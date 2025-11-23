宜蘭礁溪溫泉燈花季試燈遊客搶先看 高5米主燈「泉華共舞」浪漫繽紛

邁入第6年「礁溪溫泉燈花季」即將登場，鄉公所這兩天進行試燈，高達5公尺的主燈「泉華共舞」亮相，搭配一旁「彩蝶森林」燈海及舞動彩蝶浪漫繽紛，吸引假日遊客搶先看。礁溪鄉長張永德歡迎全國各地民眾11月28日至明年3月4日，暢遊礁溪最美麗的溫泉燈花季，吃美食、泡好湯。

礁溪溫泉屬於碳酸氫鈉泉，泉質清澈，泡湯後不黏膩，素有「美人湯」之稱，張永德鄉長表示，礁溪溫泉連續三屆榮獲「台灣好湯-十泉十美」金獎殊榮，「溫泉燈花季」在國際上也獲肯定，2023年榮獲美國 MUSE Design Awards金獎、2025年再奪義大利 Rome Design Awards銀獎，每年吸引數十萬人欣賞燈花美景。

礁溪鄉公所以光雕與裝置藝術打造四大主題展區，分別設於溫泉廣場、迎賓廣場、地景廣場及水景廣場，主辦單位這兩天進行試燈，名為「泉華共舞」的主燈以礁溪溫泉做為核心設計，拱門燈飾的中央串起孤挺花，呈現溫泉水律動與光影交錯的美景。

主燈一旁是「彩蝶森林」燈海長廊，各式彩蝶停留森林枝頭，緩慢舞動翅膀，饒富趣味，也增添加城市動感與繽紛色彩。