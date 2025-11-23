聽新聞
0:00 / 0:00
宜蘭礁溪溫泉燈花季試燈遊客搶先看 高5米主燈「泉華共舞」浪漫繽紛
邁入第6年「礁溪溫泉燈花季」即將登場，鄉公所這兩天進行試燈，高達5公尺的主燈「泉華共舞」亮相，搭配一旁「彩蝶森林」燈海及舞動彩蝶浪漫繽紛，吸引假日遊客搶先看。礁溪鄉長張永德歡迎全國各地民眾11月28日至明年3月4日，暢遊礁溪最美麗的溫泉燈花季，吃美食、泡好湯。
礁溪溫泉屬於碳酸氫鈉泉，泉質清澈，泡湯後不黏膩，素有「美人湯」之稱，張永德鄉長表示，礁溪溫泉連續三屆榮獲「台灣好湯-十泉十美」金獎殊榮，「溫泉燈花季」在國際上也獲肯定，2023年榮獲美國 MUSE Design Awards金獎、2025年再奪義大利 Rome Design Awards銀獎，每年吸引數十萬人欣賞燈花美景。
礁溪鄉公所以光雕與裝置藝術打造四大主題展區，分別設於溫泉廣場、迎賓廣場、地景廣場及水景廣場，主辦單位這兩天進行試燈，名為「泉華共舞」的主燈以礁溪溫泉做為核心設計，拱門燈飾的中央串起孤挺花，呈現溫泉水律動與光影交錯的美景。
主燈一旁是「彩蝶森林」燈海長廊，各式彩蝶停留森林枝頭，緩慢舞動翅膀，饒富趣味，也增添加城市動感與繽紛色彩。
鄉長張永德表示，2025礁溪溫泉燈花季，與您相約在冬季，溫泉燈花季已成為冬季的重要觀光亮點，此次燈花季活動持續到明年元宵節，歡迎遊客暢遊礁溪，感受溫泉鄉的獨特魅力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言