聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
高5公尺的「泉華共舞」的主燈，以礁溪溫泉做為核心設計，拱門燈飾的中央串起孤挺花，呈現溫泉水律動與光影交錯的美景。記者戴永華／攝影
高5公尺的「泉華共舞」的主燈，以礁溪溫泉做為核心設計，拱門燈飾的中央串起孤挺花，呈現溫泉水律動與光影交錯的美景。記者戴永華／攝影

邁入第6年「礁溪溫泉燈花季」即將登場，鄉公所這兩天進行試燈，高達5公尺的主燈「泉華共舞」亮相，搭配一旁「彩蝶森林」燈海及舞動彩蝶浪漫繽紛，吸引假日遊客搶先看。礁溪鄉長張永德歡迎全國各地民眾11月28日至明年3月4日，暢遊礁溪最美麗的溫泉燈花季，吃美食、泡好湯。

礁溪溫泉屬於碳酸氫鈉泉，泉質清澈，泡湯後不黏膩，素有「美人湯」之稱，張永德鄉長表示，礁溪溫泉連續三屆榮獲「台灣好湯-十泉十美」金獎殊榮，「溫泉燈花季」在國際上也獲肯定，2023年榮獲美國 MUSE Design Awards金獎、2025年再奪義大利 Rome Design Awards銀獎，每年吸引數十萬人欣賞燈花美景。

礁溪鄉公所以光雕與裝置藝術打造四大主題展區，分別設於溫泉廣場、迎賓廣場、地景廣場及水景廣場，主辦單位這兩天進行試燈，名為「泉華共舞」的主燈以礁溪溫泉做為核心設計，拱門燈飾的中央串起孤挺花，呈現溫泉水律動與光影交錯的美景。

主燈一旁是「彩蝶森林」燈海長廊，各式彩蝶停留森林枝頭，緩慢舞動翅膀，饒富趣味，也增添加城市動感與繽紛色彩。

鄉長張永德表示，2025礁溪溫泉燈花季，與您相約在冬季，溫泉燈花季已成為冬季的重要觀光亮點，此次燈花季活動持續到明年元宵節，歡迎遊客暢遊礁溪，感受溫泉鄉的獨特魅力。

礁溪溫泉燈花季試燈，吸引假日遊客搶先看。記者戴永華／攝影
礁溪溫泉燈花季試燈，吸引假日遊客搶先看。記者戴永華／攝影
「彩蝶森林」有各式彩蝶停留森林枝頭，緩慢舞動翅膀，饒富趣味。記者戴永華／攝影
「彩蝶森林」有各式彩蝶停留森林枝頭，緩慢舞動翅膀，饒富趣味。記者戴永華／攝影
「彩蝶森林」燈海長廊，各式彩蝶停留森林枝頭，緩慢舞動翅膀，饒富趣味，也增添加城市動感與繽紛色彩。記者戴永華／攝影
「彩蝶森林」燈海長廊，各式彩蝶停留森林枝頭，緩慢舞動翅膀，饒富趣味，也增添加城市動感與繽紛色彩。記者戴永華／攝影
礁溪鄉長張永德歡迎全國各地民眾11月28日至明年3月4日，暢遊礁溪最美麗的溫泉燈花季，吃美食、泡好湯。記者戴永華／攝影
礁溪鄉長張永德歡迎全國各地民眾11月28日至明年3月4日，暢遊礁溪最美麗的溫泉燈花季，吃美食、泡好湯。記者戴永華／攝影

溫泉 森林 鄉長

相關新聞

蘇澳泡水店家不能申請補助！立委吳宗憲批僵化 要求中央「雙軌補償」

蘇澳1111水患釀成市區重災，行政院雖提出救助方案，但店家不能申請補助。立委吳宗憲今批評，行政僵化造成二次傷害，懲罰努力...

協調台東天后宮地權爭議 黃建賓：守護在地信仰與傳承

台東天后宮現使用之101-323及101-324地號2筆土地，過去因與國防部軍備局簽訂合約借用作為營舍使用，導致宗教用途...

宜蘭礁溪溫泉燈花季試燈遊客搶先看 高5米主燈「泉華共舞」浪漫繽紛

邁入第6年「礁溪溫泉燈花季」即將登場，鄉公所這兩天進行試燈，高達5公尺的主燈「泉華共舞」亮相，搭配一旁「彩蝶森林」燈海及...

花蓮市樟樹遭樟白介殼蟲入侵 市公所出手救整排行道樹

花蓮市府前路整排樟樹原本綠意盎然，近日卻陸續有葉片枯萎、發黃等異常狀況，經市公所會勘確認為樟白介殼蟲侵擾所致。為避免蟲害...

宜蘭爭取「小巨蛋」有譜！ 縣府可望獲運動部補助改建多功能體育館

宜蘭爭取多年「小巨蛋」終於露出曙光。縣議員林岳賢等地方人士努力催生大型室內館場，縣政府表示，將改建宜蘭運動公園體育館做為...

謝謝你照顧台灣人 他從台中趕到台東為醫奉獎修女診治手指毛病

在台東偏鄉奉獻近半世紀的2013年醫療奉獻獎得主台東大武的宋玉潔修女，日前右手三指麻木不適，由長期協助她的中醫師蔡全德專...

