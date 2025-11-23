聽新聞
蘇澳泡水店家不能申請補助！立委吳宗憲批僵化 要求中央「雙軌補償」
蘇澳1111水患釀成市區重災，行政院雖提出救助方案，但店家不能申請補助。立委吳宗憲今批評，行政僵化造成二次傷害，懲罰努力打拚的小企業，他要求中央派人來實際勘災，針對「住商混用」個案，允許「雙軌申請」，居住功能損失申請住家補助；營業設備與庫存損失，申請商業援助金。
鳳凰颱風造成蘇澳鎮中山路及中原路一帶淹水嚴重，這一帶店家整層樓都被淹。吳宗憲說，除了蘇澳市區受創慘重，包括冬山、五結、羅東很多都是一樓開小吃店、五金行、美髮店，樓上就是全家人住「住商合一」，水一進來，不只房子淹水，而是家跟工作空間一起泡湯，生財工具全沒了，等於短期內徹底斷了生路。
吳宗憲說，中央行政僵化造成「二次傷害」，若不調整，等於逼著讓小本經營的店家二選一：領10萬元（最高還得證明財損？）居住補貼，卻無法反映生財工具的損失；領經濟部1萬元修繕金，等於放棄原本可領的居住補助，這是在懲罰努力生存的宜蘭小企業！
吳宗憲表示，上周召開協調會，發現許多中央單位根本沒有主動到地方了解真實狀況，只是照既有規範辦事，他要求中央請給小店家「雙軌補償」，並提出三作法：
包括實際勘災：中央主管機關必須親自走訪進蘇澳中山路，看看小店家需要什麼幫助。專案彈性： 針對住商混用個案，允許「雙軌申請」：居住功能損失，申請住家補助；「營業設備與庫存」損失，申請商業援助金，不要逼災民只能二選一。
另，比照丹娜絲專案： 丹娜絲後，行政院啟動「家園復原慰助金專案」，就是為了突破既有法規上限，宜蘭極重災情，同樣需要「專案型補助」，讓短期內沒有現金收入、沒有能力自救的蘇澳小店家，撐過最艱難此刻，街道泥巴可以慢慢清走，但如果制度不改，小店家每逢豪雨又是同一場惡夢。
