全國呼吸道插管競賽 宜蘭消防獲優等

宜蘭縣消防局羅東分隊高級救護員趙三奇、冬山分隊高級救護員藍炳智昨天參加全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽「呼吸道插管組」，在羅東聖母醫院醫師尤義中指導下獲得優等。

宜蘭縣消防局今天透過新聞稿表示，預賽以呼吸道異物梗塞為主題，內容涵蓋患者擺位、異物排除與進階呼吸道建立。代表隊流程確實、判斷精準，以高度專業手法獲得評審一致肯定，順利晉級決賽。

消防局指出，決賽採水災情境模擬，模擬內容包含針對活人在插管前給予藥物輔助插管，以及水中困難姿勢插管。代表隊在高壓與不良環境中保持冷靜，在真實場域中展現高階救護能力，最終脫穎而出。

消防局表示，這次不只是技術競賽，更是檢視臨場急救能力的重要平台。團隊能從全國50隊進入前12強決賽，並取得優等，是所有到院前救護員努力與訓練累積的成果。