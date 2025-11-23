全國呼吸道插管競賽 宜蘭消防獲優等
宜蘭縣消防局羅東分隊高級救護員趙三奇、冬山分隊高級救護員藍炳智昨天參加全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽「呼吸道插管組」，在羅東聖母醫院醫師尤義中指導下獲得優等。
宜蘭縣消防局今天透過新聞稿表示，預賽以呼吸道異物梗塞為主題，內容涵蓋患者擺位、異物排除與進階呼吸道建立。代表隊流程確實、判斷精準，以高度專業手法獲得評審一致肯定，順利晉級決賽。
消防局指出，決賽採水災情境模擬，模擬內容包含針對活人在插管前給予藥物輔助插管，以及水中困難姿勢插管。代表隊在高壓與不良環境中保持冷靜，在真實場域中展現高階救護能力，最終脫穎而出。
消防局表示，這次不只是技術競賽，更是檢視臨場急救能力的重要平台。團隊能從全國50隊進入前12強決賽，並取得優等，是所有到院前救護員努力與訓練累積的成果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言